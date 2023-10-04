Kırmızı beyaz bir güzel TÜRK YAPIMI LEONA

Küresel yatçılık endüstrisinde tanınırlığa sahip İstanbul merkezli Bilgin Yachts, 80 metrelik Bilgin 263 serisinin ikinci gövdesi olan Leona’yı denizle buluşturdu. Megayat geçen ay Monaco Yacht Show’da tersanenin Antalya’daki yeni üretim alanında inşa ettiği ilk yatı Kâşif ile birlikte dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar ERAY ALTAY

Beş jenerasyondur kişiye özel yat üretimini sürdüren ve üretiminin yüzde 90’ını tesislerinde gerçekleştiren bir aile şirketi olan Bilgin Yachts’ın tersanesinde 500’ün üzerinde nitelikli çalışan lüks megayatlara can veriyor. 60 bin metrekarelik dört tesiste marin mobilyalar üretiliyor, paslanmaz çelik – mekanik ve hidrolik bir çelik ve döşeme atölyesi de faaliyet gösteriyor. Tersanede şu an yapım aşamasında olan sekiz proje mevcut.

Bu ay yakın mercek altına aldığımız megayat, Bilgin 263 serisinin ikinci gövdesi olan Leona. Yüzde 100 temiz hava emisyonu sağlayan özel egzoz sistemine sahip olan ve çevre dostu özelliyle öne çıkan serinin üçüncü gövdesinin 2024’te sahibine teslim edilmesi planlanıyor. Devamı Ekim 2023 sayımızda…