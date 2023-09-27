Seawind’ler İzmir’de üretilecek

Yeni bir üretim üssü ve büyük bir servis merkezi kurarak Avrupa pazarına doğrudan açılmayı planlayan Avustralyalı ünlü katamaran üreticisi Seawind, bu hayalini İzmir’de gerçekleştiriyor. Seawind Türkiye Üretim Tesisi ve Avrupa Servis Merkezi olarak hizmet verecek tersanede markanın yeni katamaranı 1170 üretilecek.

Bundan 40 yıl önce, kendisi de deneyimli bir yelkenci olan Richard Ward tarafından kurulan Seawind, hafif kompozit yapıya sahip, gezi/performans sınıfı yelkenli katamaranlarıyla adını duyurmuş başarılı bir firma.

2010 yılına kadar Avustralya’da Seawind markalı katamaranları ürettikten sonra, 2010 yılı itibarıyla Vietnam’da üretim yapan Amerikalı Şirket Corsair Marine’i satın alarak tüm üretimini Vietnam’a taşıdı. O tarihten itibaren aynı çatı altında hem Corsair Marine markalı sportif trimaranları hem de Seawind Markalı katamaranları üretiyor.

Seawind’in pazar payının neredeyse yüzde 90’nı Amerika ve Avustralya oluşturuyor. Pandemi ile birlikte teknelere ve özellikle katamaranlara artan talepten sonra Seawind’in de siparişlerinde bir patlama yaşanıyor. 90’a yakını yeni tasarım çizgisiyle piyasaya sürülen “Seawind 1370” modeli olmak üzere firmanın elinde şu an 200 ün üzerinde sipariş bulunuyor. Bazı modellerde teslim süreleri üç dört seneleri buluyor. Bu talebe yetişebilmek adına yeni tesis arayışına giren Avustralyalı marka rotayı, Türkiye’ye, İzmir’e kırdı.

İzmir’deki tesisin resmi açılışı 5 Eylül’de yapılacak. Detayları Seawind Türkiye’nin Genel Müdürü Kıvanç Kardeş’ten dinledik.

5200 METREKARELİK TESİS

Seawind’in sahibi ve CEO’su Richard Ward, artan talebi karşılayabilmek için Vietnam’daki üretim tesislerini daha geniş bir fabrikaya taşıyıp kapasiteyi artırırken, bir yandan da Avrupa pazarından daha fazla pay alabilmek amacı ile Avrupa’ya yakın bir coğrafyada ikinci bir üretim tesisi kurmayı planlar. 2019 yılı sonlarında yaklaşık iki ay Türkiye’de kalarak araştırma yapan Ward, o dönemde bu yatırım ile ilgilenen potansiyel ortak bulamaz ve pandeminin de araya girmesi ile bu proje askıya alınır.

2021’in sonlarında Richard ve Kıvanç Kardeş’in yolları kesişir ve 2022 yılı ilk çeyreğinde çoğunluk hissesi Seawind’e ait olan bir JV Şirket kurulup arazi yatırımı yapılır. 2022 Kasım ayında başlanan Seawind Türkiye tesisi inşaatı Temmuz 2023’te tamamlanır.

İzmir’deki İZBAŞ ihracat sanayi serbest bölgesinde yer alan 5 bin 200 metrekarelik tesis, “Seawind 1170” üretim hattı için özel olarak tasarlanır. Perosnel dokuz aya yakın bir süre Vietnam’da kalarak SW1170 modelinin Vietnem’da üretilen ilk iki gövdesinin üretiminde bizzat bulunur. Mayıs 2023’te Vietnam’dan 1170 modeline ait kalıplar İzmire’ getirilerek üretime burada devam edilir.

Bu arada Seawind’in Türkiye’deki yapılanmasının sadece 1170 modelinin üretimi ile sınırlı kalmayıp, Avrupa başta olmak üzere yakın coğrafyaya satılacak Türkiye ve Vietnam üretimi tüm modeller için arma donatımı, teslimat ve satış sonrası hizmetlerini kapsayan bir teknik servis merkezi olarak da hizmet vermesi planlanıyor.

UZUN YOL TEKNESİ

Firmanın kurucusu Richard Ward tarafından tasarlanan Seawind 1170, kendisinden önceki popüler Seawind modelleri olan 1000, 1160 ve 1260 ile aynı çizgide ve modern bir tasarım olarak lanse edilen 1370’in de devamı olarak tasarlanmış. Katamaranın mühendisliği ise Yeni Zelanda merkezli Gurit’e ait. Performansı yüksek tutmak için önemli yapısal alanlarda karbon takviyesi kullanılmış. Gövde tasarımı açık deniz seyirleri için optimize edilmiş. 39 feet uzunluğuyla 1170, filonun küçük üyesi gibi görünse de 500 litrelik su deposu, 500 litrelik yakıt deposu, ikiz 29 hp Yanmar içten takmalı dizel motorlar ve isteğe bağlı büyük güneş enerjisi ve lityum kurulumları için geniş alan ile bu tekne tam anlamıyla bir uzun yol teknesi. İlk iki gövdesi Vietnam’daki tersanede tamamlanan katamaranın bundan sonraki tüm gövdeleri İzmir’de inşa edilecek. Buradaki ilk gövdeninse 2024’ün başlarında tamamlanması planlanıyor.☸