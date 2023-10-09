Yacht Türkiye Ekim 2023 – 212

14 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
16 ALESTA
World Yacht Trophies 2023, Azimut Yachts, Amel, CRN Yacht, Seawind Catamarans, Sunreef Yachts, Visionf Yachts, Austin Parker Yachts, X Yachts, Contest Yachts, Setur Marinas, Yalıkavak Marina, TÜDAV, YBA Turkey, Anadolu Efes…
30 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…
34 FUAR
Bosphorus Boat Show’un mimarlarından Dilek Soydan ile özel röportaj…
36 KILAVUZ
Bosphorus Boat Show’da Türkiye prömiyeri yapacak 27 tekne…
54 KAPAK
Bilgin Yachts imzalı 80 metrelik kırmızı beyaz gövdeli Leona…
70 KEŞİF
Filosunda dördüncü nesli temsil eden lüks Galeon 560 Fly…
78 DENİZCİ KADINLAR
Genç yat kaptanı Selma Nur Akay’ın ilham veren hikâyesi…
82 KEYİFLİYİM
Miray S. Öncü’den amatör denizciler için Yunan adaları rehberi…
96 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, oğlunun Bin Adalar SUP macerasına Yedi Adalar’ı ekliyor…
102 SEYİR
Fatih İştutan’ın kaleminden, Slovenya’dan Alaçatı’ya hem zorlu hem keyifli bir seyir günlüğü…
110 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, teknesiyle Gökova’ya yaptığı rüzgârlı yolculuğu anlattı…
118 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, denizlerde can ve mal güvenliğine yönelik alınması gereken önlemleri sıraladı…
122 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev, genç yat şefi Buse Genç’in sıra dışı kariyer öyküsünü kaleme aldı…
126 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Türklere karşı Ruslar için savaşmış Amerikalı Amiral John Paul Jones’u yazdı…
130 KİTAP
TÜDAV Yayınları etiketli “Çanakkale Boğazı Dardanos Mercan Resifi”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…
134 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden; denizler ve okyanuslardaki derin ekosistemler…
136 DENİZ KÜLTÜRÜ
Alper Günoral, “Yelken Eğitimi” dizisinde bu ay yelkenle manevra konularını aktardı…
142 TRAMOLA
Arkas Aegean Link Regatta, 37. America’s Cup, 8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası, Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, Tutkumm…
154 OTOMOBİL
Volvo S90 Recharge T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark, Jeep Compass S 4xE Plug-in Hybrid…