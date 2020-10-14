Kuzey güzeli: Aurora Borealis

Hollandalı megayat üreticisi Amels’in Tim Heywood işbirliğiyle ürettiği yeni Limited Edition serisi Amels 220’nin ilk gövdesi 2019’un son aylarında suyla buluştu. İsmini kuzey ışıkları Aurora Borealis’ten alan 67 metrelik yat modern ve zarif çizgileri, Winch Design imzalı lüks ve yalın iç mekânlarıyla İskandinav ruhunu denize taşıyor.

Yazı MELDA ONBAŞYAN Fotoğraflar Jeff Brown/Breed Media

Hollandalı megayat üreticisi Amels’in Tim Heywood imzalı Limited Edition serisi son yıllarda çok popüler oldu. 30 adetten fazla satılan ve her biri kişiye özel tasarlanan 55 metrelik Amels 180 modelinden sonra, 67 metre boyunda ve 12 metre genişliğindeki beş güverteli ilk Amels 220 de geçtiğimiz aylarda suyla buluştu. Limited Edition serilerinin başarısının sırrı güçlü ve atletik yapısıyla tasarımcısı Heywood’un çizgisini yansıtması, sahibine özel olarak modifiye edilebilmesi, okyanus aşırı seyahatlerde sunduğu maksimum konfor ve güven olarak açıklanabilir. İsmini Kuzey Işıkları, Aurora Borealis’ten alan yatın Londralı Winch Design tarafından tasarlanan yaşam alanlarının dekorasyonunda da ilham gökyüzünden alınmış. Sahibinin istekleriyle değişen ve iki yıl gibi bir sürede suyla buluşan yat, orijinaline göre uzatılmış güverteleri, genişleyen cam cepheleri, 65 metrekarelik yüzme platformuyla Amels filosundaki kardeşlerinden ayrılıyor.

ZAMANSIZ TASARIM ÇİZGİSİ

Tim Heywood tasarımlarının bu kadar mükemmel ve popüler olmasının ardındaki gerçek aslında hayata geçirdiği yatların çok uzun ömürlü olması. O ise bu başarıyı şu sözlerle yorumluyor: “Bir tasarımcı için, var olan bir tasarımını kişiye özel güncelleyerek yeni bir tasarıma dönüştürmek büyük bir zevk. Devamı Ekim 2020 sayımızda…