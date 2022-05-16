M/Y EMOCEAN; Sıra dışı ve modern bir kâşif

Rosetti Superyachts geçen yıl düzenlenen Cannes Yachting Festival’da tanıttığı RSY 38m EXP’yi suya indirdi ve sahibine teslim etti. İtalyan tersanenin bugüne dek ürettiği en büyük yat olma özelliği taşıyan bu explorer, M/Y Emocean adıyla denizlerdeki hayatına başladı.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar ALBERTO COCCHI

İtalyan Rosetti Superyachts, 35-140 metrelik süperyat ve explorer tipi yatlar ile yardımcı tekneler üretiyor. Tersanenin son birkaç yıldır üzerinde titizlikte çalıştığı explorer yat projesi RSY 38m EXP M/Y Emocean ise geçen ay süperyat gündemine oturdu. Mimarisi ve dış tasarımı Hydro Tec’e, iç tasarımı BurdissoCapponi Yachts & Design’a emanet edilen bir explorer olan RSY 38m EXP M/Y Emocean’ın en dikkat çekici özelliklerinin başında, boyuna meydan okuyan geniş yaşam alanlarına sahip olması geliyor.

Yaklaşık 100 yıllık köklü tarihe sahip olan ve Milano Borsası’nda işlem gören Rosetti Marino Group bünyesinde faaliyet gösteren Rosetti Superyachts, 2017 yılındaki kuruluşundan bu yana tasarım ve performans özellikleriyle öne çıkan yatlara imza atıyor. Gençliğine rağmen iddiasını ortaya koyan tersanenin CEO’su Ermanno Bellettini, tersanenin bugün geldiği noktaya dair “Bünyesinde olduğumuz grubun finansal sağlamlığı ve itibarıyla kardeş şirketlerimizden yine güvenle sağladığımız teknik ve mühendislik uzmanlık sayesinde yatçılık sektöründe yeni bir oyuncu olarak var olabiliyor. Devamı Mayıs 2022 sayımızda…