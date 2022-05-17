Yeni Pirelli 50 İtalya’da tanıtıldı

Pirelli Design ile TecnoRib ortaklığından doğan, Mannerfelt Design Team imzalı botların yeni amiral gemisi Pirelli 50, ilk kez 8 Nisan’da Cenova, İtalya’da düzenlenen özel test sürüşü etkinliğinde Avrupa marin basınına tanıtıldı.

İtalyan TecnoRib, Pirelli Design işbirliğinde üç senede üçüncü walkaround modelini üretti. Milano merkezli tersanenin yeni amiral gemisi Pirelli 50, ilk kez 8 Nisan’da Cenova’da Avrupa yatçılık basınına tanıtıldı. CEO Gianni De Bonis’in hakkında, “İtalya’da ve diğer referans ülkelerde TecnoRib’in önceliğini teyit eden yolun varış noktası” diye bahsettiği 15,20 metre boyunda ve 4,70 metre genişliğindeki Pirelli 50’nin limitlerini, iri dalgaların hâkim olduğu bir günde görme fırsatı yakaladık.

DURURKEN BİLE HIZLI

Pirelli 50 de elbette TecnoRib’in uzun zamandır vazgeçemediği, İsveçli yarış tekneleri ustası Ocke Mannerfelt imzalı çift basamaklı gövde tasarımına sahip. Yüksek hızlarda üst düzey stabilite sağlayan teknenin temel hatları ise oğlunun, şu an Mannerfelt Design Team’in başındaki isim, Ted Mannerfelt’in imzasını taşıyor. Bulunduğu serinin “dururken bile süratli görünen” mottosuyla tutarlı planlanan Pirelli 50’nin bizim de kullandığımız standart donanımlı versiyonunda iki adet 600 beygirlik Mercury Verado dıştan takma motor vardı. Bu iki 7,60 litre hacimli V12 motorun normal şartlarda 50 knot hızı garantilediği tekneyle biz zorlu deniz koşullarında kupkuru şekilde 25 knot’a ulaştık. Sürüşün yumuşaklığı ve motorların dümene anında cevap vermesi, Pirelli 50’yle 600 beygirlik Mercury’lerin uyumluluğunun kanıtıydı. Mercury Verado V12, dıştan takma motorda ilk defa, seyirde güçlü hızlanma sağlayan iki vitesli otomatik şanzıman sunuyor ve yine dıştan takma motorda bir ilk olarak, yönlendirilebilir dişli kutusu sualtında bağımsız dönerken motor sabit kalıp arka aynadan tasarruf sağlıyor. İçten takma motorla da beslenebilen Pirelli 50, 1800 beygire kadar kaldırabiliyor.

Sosyal güverte düzeni

Güvertesi dümdüz ilerleyen Pirelli 50’de yalnızca merkezdeki kumanda mahalli, daha iyi bir görüş için kot farkıyla hafifçe yüksekte planlanmış. Üç adet şok absorbe edici koltuğun bulunduğu alan, iki büyük Simrad ekran ve bir joystick’le zenginleştirilmiş. Bu büyük gösterge ekranları için Simrad yetkilileri, müşterinin ne isteyeceği konusunda yoğun efor sarfettiklerini belirtiyor. Tersanenin deneyimi kişiye özel hale getirmek istediğini belirten Simrad ekibi, ihtiyaca göre düzenleme trendinin gitgide artacağını da vurguluyor. Pirelli 50’nin güvertesinin net bitişleri, ön camla birleşik, kıvrımlı hard-top’la yumuşatılmış. Dinamik görünümden ödün vermemek adına, dışarıdan bakınca varlıkları pek anlaşılmayan ama her hızda güvenli hissettirmeye yeten küpeşteler seçilmiş.

Kıçta, yüzme platformu namına ortadaki büyük dıştan takma motorlara rağmen iskele ve sancakta iki cömert alan mevcut. Arkaya son derece geniş bir güneşlenme minderi konmuş. Hemen ardında bank formunda iki karşılıklı koltuk, aralarında ise kanatları iki taraftan da açılabilen tik masa bulunuyor. Koltuklardan biri, ayarlanabilir sırtlık sayesinde güneşlenme minderiyle bir bütün. Komple geriye yatırılabilen sırtlık, yastık gibi de ayarlanabiliyor. Yemek oturma bölümünden sonra bar/kuzine geliyor. Hard-top’ın gölgesinden faydalanan zarif siyah ünite; bir lavabo, iki indüksiyonlu ocak, üç buzdolabı ve bir buz yapıcı içeriyor. 14 kişi taşıma kapasiteli sosyal Pirelli 50’nin ön güvertesinde de oturma ve güneşlenme bölümler ihmal edilmemiş. Bir blok şeklindeki kumanda mahallinin bir parçası da önünde yer alan iki kişilik konforlu güneşlenme minderi. Pruvada da karşılıklı sohbete uygun bir koltuk konumlanıyor. Tabii Pirelli 50’nin daima derli toplu görünmesi amacıyla çoğu minderin altında depo da yaratılmış.

Üretimin neredeyse tamamı rezerve

Bir maxi-rib’in sportifliğini büyük bir yatın misafirperverliğiyle harmanlayan Pirelli 50’de dört kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Alt güverteye inince iskelede dolapların içine kontrol panelleri gizlenmiş. Ferah ve minimal şık iç mekânda sancağa, duşu tuvaleti ayrı bir kabin konmuş. Başaltının tavan yüksekliği 2,05 metre. Buradaki yatak uzun boyluların sıkıntı çekmeyeceği ebatlarda düşünülmüş. Merdivenlerin arkasında da iki adet tek kişilik yatak bulunuyor. Pirelli 50, Milano merkezli TecnoRib’in yüksek performanslı modern tekne arayan farklı yaş gruplarına ve çeşitli uluslardan denizseverlere uygun eksiksiz gezi serisi yaratma projesini destekliyor. Walkaround gezi serisinin 2020’nin başında piyasaya sürülen ilk üyesi Pirelli 42’nin ve onun başarısından doğan Pirelli 35’in ardından gelen Pirelli 50’nin dünya prömiyeri Eylül ayında Cannes Yachting Festival’da gerçekleştirilecek. Günlük ve orta menzilli kullanımların yanı sıra bir süperyat destek teknesi ya da takip teknesi görevini de üstlenebilecek 50, prömiyerinden önce bile ilgi toplayınca, TecnoRib bu yılki üretimin tamamını ve gelecek yılın bir kısmını rezerve etti. ☸