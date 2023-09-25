İtalyan İnvictus Türkiye’de

Birçok markanın Türkiye temsilciliğini yürüten Solemarin Yatçılık son olarak ünlü İtalyan motoryat üreticisi Invictus’un distribütörlüğünü de aldı. Christian Grande imzalı modelleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken İtalyan markanın en büyük modeli TT460’ı ise çok yakında sularımızda göreceğiz…

Solemarin Yatçılık genç ve başarılı bir firma. Şu an portföyünde birçok marka bulunuyor. İlk olarak 7-10 metre aralığında kişiye özel el yapımı RIB üreten İngiliz Cobra Ribs’in Türkiye temsilciliğini alarak yola koyulan firma, daha sonrasında maxi-RIB üreticisi İtalyan SeaWater, Nimbus Grup bünyesinde üretilen day-cruiser Flipper ve Belassi jet-ski markalarının temsilciliğini üstlendi. Son olarak da ünlü İtalyan Invictus Yachts’ın temsilciliğini bünyesine kattı.

Solemarin Yatçılık kurucusu Umut Güler ile bir araya gelerek ve son markaları Invictus’un Türkiye’ye geliş macerasını ve markanın en büyük modeli TT460’ın detaylarını konuştuk.

“TÜRK DENİZSEVERLERE BUTİK HİZMET”

Solemarin’in kuruluş öyküsünü anlatır mısınız? Nasıl başladınız bu yolculuğa?

Solemarin Yatçılık, Şubat 2022 yılında kuruldu.

Bu yolculuk esansında Mart 2021’de ek iş olarak tasarladığımız, kurucu ortağı olduğum charter filo operatörlüğü ile başladı. Sonrasında deniz tutkum ve denizcilik sektörüne olan derin ilgimin ağır basması ile diğer işlerimden vazgeçip, yapmam gereken işin bu olduğunu keşfim ile bu serüven başlamış oldu. Türkiye’nin yatçılık alanındaki potansiyelini değerlendirme arzusuyla bu iş şekillendi. Türk denizseverlere vermek istediğimiz butik hizmetimiz, üstün kalite ve yenilikçi markalar sunmak amacı ile Solemarin doğdu.

Satış sonrası için nasıl bir organizasyon kurdunuz?

Kurulduğumuzdan bugüne Bodrum ve Göcek’te geniş erişim ağı ve ekibi olan bir servis merkezi ile anlaşmalı olarak bu süreci sürdürdük. Aynı şekilde Çeşme bölgesindeki müşterilerimize de o bölgenin en köklü firması ile hizmet veriyoruz. Eylül 2023 itibarıyla kendi bünyemizde de satış sonrası kanallarının hizmetini vermeye başlayacağız. Bu sayede müşterilerimize aktarmak istediğimiz hizmet kalitesini garanti altına almış olacağız.

Invictus markasının temsilcisi olma sürecinden bahsede bilir misiniz?

2022 Cannes Yachting Festival’de firma yetkilileri ile bir araya geldik. O dönemde bünyemize 50 feet’e kadar ürün gamı olan, “walkaround” olarak adlandırılan sınıfta bir ürün katmak istiyorduk. Bu noktada iki İtalyan ve bir İspanyol firma arasında karar vermeye çalışıyorduk ancak ilk andan beri Invictus hepsinden farklı tasarımı ile bizi büyülemişti. Ayrıca köklü İtalyan tekne üretimi mirasları bizim için önemli bir referans oldu ve bir yıl boyunca inanarak Invictus’u ülkemize getirmek için çalıştık.

Invictus’u siz nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl bir marka?

Invictus, İtalyan ve uluslararası yatçılık sektörüne sınırları yeniden belirleme amacıyla bir meydan okumadan doğdu. Tersanenin logosunun, çapraz bir kalkanın, güç, koruma, güzellik ve güven gibi büyük değerlerle ilişkilendirilmesi tesadüf değil; bunlar denizcilik sektöründeki gelenek ve deneyimle ifade edilen değerler. Invictus, farklı tekne serileri var. Bunlar arasında GT (370, 320, 280 ve 280S), TT (280), FX (270, 240, 200, 190), CX (240, 250, 270 ve 280), HX (200) ve SX (280) bulunuyor. Bu seriler, İtalyan yatçılığını dünya genelinde en çok takdir edilenlerden biri yapan estetik, malzeme, modern yapı, güvenilirlik, esneklik ve dayanıklılık gibi nitelikleri uygulayarak tasarlanıp inşa ediliyor. Ünlü tasarım ofisi Christian Grande DesignWorks ile iş birliği sayesinde Invictus, teknoloji ve tasarımı teknelerine güçlü bir şekilde yansıtıyor. Bu unsurlar, cazip, konforlu, her ayrıntısı mükemmel, tam donanımlı ve her türlü kullanım ve hava koşullarına dayanabilecek bir yat kavramını tanımlamamıza olanak sağlıyor.

Türkiye’de nasıl bir ilgi görmesini bekliyorsunuz?

Bu sezon öncesi ilk tanıtımlarımız sonrasında özellikle TT420 ve TT460 ile ilgilenen hatırı sayılır sayıda kişi oldu, ayrıca GT370 modeli de merak edilen ve sorulan modeller arasında idi. Henüz Türkiye’de bir Invictus yok. Ben Türkiye’de fuarda sergilendikten sonra kesinlikle ciddi talep göreceğini umuyorum.

AMİRAL GEMİSİ TT460

Markanın en büyük teknesine dönecek olursak, öne çıkan özellikleri neler?

Yeni Invictus TT460’ın karakteristik öğesi, karbon tavanla kusursuz bir şekilde uyum sağlayan ve bu yatın etkileyici kütlesini daha da güçlendiren, pruvadan ortaya kadar uzanan ön camın zarif stilidir. Çevresinde konforlu bir yürüyüş yolu bulunan güvertenin pruva kısmında geniş bir güneşlenme terası ve kenarda aynı hizada bir oturma yeri bulunuyor. Ortadaki yemek masaları, kapalı tavanın gölgelediği ikinci bir güneşlenme terasına yer açmak için geriye katlanabilir. Aynı konumda, üst kısımlar, iki katlanabilir platformla donatılabiliyor. Kıç yüzme platformuna ve güvertenin tamamına tik ağacı döşenebiliyor.

İç yerleşim nasıl?

Invictus yatları, sahiplerine iç mekânları özelleştirmek için bolca fırsat sunuyor. Kıçta dönüştürülebilir bir çift kişilik yatak ve burnun bir oturma alanına sahip olduğu açık alan çözümünden, alanları bölmek ve gizliliği artırmak için bölmelerin dahil edilmesine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Finiş ve detaylara odaklandığımızda “kişiselleştirme” anahtar kelime: Atelier Invictus’tan seçilecek birçok renk ve döşeme tipi bulunuyor, böylece her kes ihtiyaçlarını ve kişisel zevklerini karşılamak için tekneyi dilediği gibi yapılandırabiliyor. Ayrıca oldukça zengin standart donanıma ek olarak teknenin opsiyon listesinde stabilizatör (GYRO), jeneratör, klima, buz yapıcı, hidrolik yüzme platformu gibi birçok konfor arttırıcı teknolojiler de mevcut.

Teknenin seyir performansı nasıl?

Invictus TT460, performansı, seyir konforu ve tasarımla birleştirmek için yaratılmış bir yat. Teknenin kolay yönetimi ve manevra kabiliyeti dikkat çekici. Yapılan testlerde, iki Volvo Penta IPS 650 ile donatılan tekne, iki adet 650 litre yakıt ve toplamda 10 kişi ile düz deniz koşullarında en yüksek 35 deniz mili yol katetti.

İlk gövde ne zaman Türkiye’ye geliyor?

İlk gövdeyi Ocak 2024 sonu teslim alıyoruz. 17-24 Şubat 2024 Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda Türkiye lansmanını yaparak Türk denizseverlerinin beğenisine sunacağız.☸