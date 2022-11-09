MARELL M15Q / AMBUSH Koyun postlu bir kurt

15 metrelik bir devriye botundan geliştirilen bir tender. Hafif alüminyum gövdesi, şık karbon fiber üst yapı ile tamamlanmış. Ulaştığı yüksek hızın yanında konfor da göz ardı edilmemiş. Koyun postlu bir kurt, pusuya yatarsa ne olur? Ambush (Pusu) ismini bu benzetmeden almış. Ege gibi dalgası yoğun bir denizde kendinden emin seyrederken yoluna çıkabilecek tüm tehlikelere karşı kurt misali gözü açık, tetikte, sağlam ve çevik…

İsveç merkezli yeni nesil tekne üreticisi Marell Boats tarafından askeri devriye ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen bir platformda hayat buluyor Ambush. Bir tender teknesi olarak, zorlu deniz koşullarında konfor, yüksek hız ve güvenliği bir arada sunmak üzere tasarlanmış. Devamı Kasım 2022 sayımızda.

Röportaj EYÜP ÖZEL

Fotoğraflar NECDET KÖSEDAĞ