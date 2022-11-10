55 knot’lık Bad Boy Otam 58

İtalyan Otam 58’in 26. gövdesi Romalı BG Design’dan Giuseppe Bagnardi ile iş birliğinde yeniden tasarlandı. 19 metrelik Bad Boy isimli teknenin dünya prömiyeri, geçen Eylül ayında Cannes’da gerçekleştirildi ve fotoğraf çekimleri tamamlandı. Aerodinamik profilli teknenin seyir hızı 48 knot’a ulaşırken, en yüksek hızının ise 55 knot’ı aştığı kaydedildi. Keskin eğimli ön camı ve yan camlarıyla dikkat çekici bir görünüm kazandırılan teknenin hardtop’ına entegre iki hava girişi mevcut; iki giriş de sancak ve iskelede bulunuyor. Hava direkt kıçta, iki büyük güneşlenme minderinin altında yer alan motor dairesine gidiyor. Minderler motora kolay erişim için hidrolik yükseltilebilir özellik taşıyor. Aramat/Kevlar malzemeden üretilen Bad Boy’da 1825 beygirlik çift MTU motor var. www.otam.it