Denizlerdeki yeni sessiz güç Sirena 48 Hybrid Coupe

İddiasını yeni Sirena 48 Hybrid Coupé modeliyle bir kez daha ortaya koyan Türk üretici Sirena Yachts, sessiz ve elektrikli seyir deneyimi sunuyor. Dünya çapında başarı elde eden Sirena 48’in 16 metre uzunluğa sahip yeni hibrit versiyonunun bu yıl Cannes Yachting Festival’da dünya prömiyeri de gerçekleştirildi.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN [email protected], Fotoğraflar JEFF BROWN, EMRE BOYOĞLU

İlk duyurusunun yapıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Sirena 48’in Hybrid Coupe versiyonu, geçen Eylül ayında Cannes Yachting Festival’da deniz tutkunlarının karşısına çıkmış, hibrit motoruyla düşük yakıt tüketimi sunan teknenin konforlu yaşam alanları ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmişti. Orta boy cruiser pazarına gerçek bir seri hibrit model getirmeyi başaran Türk tersane Sirena Yachts, Sirena 48 Hybrid Coupe modeliyle World Yachts Trophies ödülleri kapsamında “En İyi Hibrit Yat” ödülünü de kazandı.

HASSAS MANEVRA BECERİSİ YÜKSEK

Popüler Sirena 48 modelinin yepyeni hibrit versiyonu, mevcut serinin başarılı giriş noktasından yola çıkılarak tasarlanmış bir model. Güçlü elektrikli tahrik sistemi, entegre güneş panelleri ve cazibeli tasarımıyla dikkat çekiyor. Sirena serisini bilenler Sirena 48 Hybrid Coupe’nin dikey burun yapısını ve etrafı saran cam pencereleriyle çağdaş çizgilerini hemen fark ediyor. Yine geniş güverte alanı ve esnek üç kamaralı yerleşimiyle ödüllü Sirena 48’le aynı özellikleri taşıyan Coupe tarzı üst binasıyla alçak ve sportif bir profile sahip.

Karbon ayak izinin azaldığı sessiz seyirleriyle öne çıkan Sirena 48 Hybrid Coupe’nin E-Motion tarafından üretilen çift 213kW motoru modelin zorlu koşullarla başa çıkmasını sağlarken, dar alanlarda hassas manevra yeteneğini de artırıyor. Enerji, standart olarak donatılan çift 39.1kWh lityum-iyon akü grubu ile büyük bir batarya şarj ünitesinde depolanıyor ve iki ek grupla 156.4kWh’ye kadar genişletilebiliyor. En son teknoloji enerji yönetimi ve çift 180kW menzil artırıcı özelliği sayesinde jeneratör neredeyse her kullanım profilinin, hibrit güç aktarma organının verimliliğinden ve CO2 tasarrufundan yararlanabilmesini sağlıyor. Devamı Kasım 2024 sayımızda.