Türk tersanenin süperyat atağı SIRENA 42M

Sirena Yachts, Monaco Yacht Show 2022’de yeni serisi Sirena Superyachts’ın ilk tanıtımını yapmış, 35, 42 ve 50 metrelik yenilikçi modellerle seriye başlangıç yapacaklarını açıklamıştı. Geçen ay ise tersaneden serinin ilk modeli olacak Sirena 42M’e dair ayrıntılar geldi.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar SIRENA YACHTS ARŞİVİ

T

ürk Sirena Yachts’ın geçen sene Monaco Yacht Show’da anons ettiği Sirena Superyachts serisi, küresel süperyat gündeminde ses getirmiş ve gözler tersaneye çevrilmişti. Bu duyurunun üzerinden bir yıl geçtikten sonra tersaneden yeni bir açıklama geldi.

DAHA İNOVATİF BİR SÜRECE İLK ADIM

Sirena Yachts, son yıllarda küresel yatçılık sektöründe adından övgüyle bahsettiren bir tersane. Konfor, güvenirlik, verimli yakıt tüketimi, yüksek düzeyde kişiselleştirme gibi vaatlerle müşteri portföyünü her geçen sene geliştirdi. 2022’de süperyat ligine yeni bir seriyle gireceklerini anons ettiğinde de bu haber fazla şaşkınlık yaratmadı. Olasılıkla Sirena Yachts kendisinden bekleneni hayata geçiriyor. Japonya, Orta Doğu, Rusya, Avustralya gibi birçok pazarda konum edinen Sirena Yachts, bu sonbahar itibarıyla yeni bir rota daha çiziyor ve Sirena Superyachts’ın yolculuğu Sirena 42M ile başlıyor.

Kreatif yaklaşımla özgün tasarımlar sunacak olan süperyat serisinin ilk modeli, adından da anlaşılacağı üzere, 42 metre boyunda olacak. Süperyatın dış tasarımı ve yerleşim düzeni için seçilen isim Luca Vallebona. İç yaşam alanları ise Viken Group çatısı altında faaliyet gösteren Hot Lab’e emanet edilecek. Devamı Kasım 2023 sayımızda…