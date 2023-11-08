Kasım 2023

4-5 KASIM

MDK-DHO 250. YIL KUPASI

Çakabey Açık Deniz Trofesi’nin son yarışı 50 deniz mili mesafeli ve filo Çınarcık önlerine atılan şamandırayı dönecek. www.tayk.org

4-10 KASIM

21. GÖCEK SONBAHAR YARIŞ HAFTASI VE ATATÜRK KUPASI

Beşi koy içinde olmak üzere toplam altı yarıştan meydana gelecek organizasyon Fethiye Körfezi’nde…

www.gocekyachtclub.org

11-12 KASIM

BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ III. AYAK

Dragon teknelerin yarıştığı dört ayaklı seride sıra üçüncü ayakta… www.bayk.org

14-17 KASIM

8. RIXOS SAILING CUP

Konuklar, ünlü isimler ve yarış dışı başka pek çok etkinlikle de renklendirilen organizasyon sekizinci yılında… www.rixossailingcup.com

15-17 KASIM

35. METSTRADE

Dünyanın en büyük marin ekipman ve aksesuar fuarı, 1400’ün üzerinde firmayı yine RAI Amsterdam’da bir araya getiriyor. www.metstrade.com

18 KASIM

HEYBELİADA 1773 250. YIL KURULUŞ KUPASI

Deniz Lisesi’nin kuruluş yıldönümü anısına İstanbul Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarışa 40’a yakın tekne katılacak. www.istanbulyelken.org.tr

18-19 KASIM

BAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK

Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen trofeyle eş zamanlı ayrı bir rotada yelken severler için Güz Rallisi de gerçekleştiriliyor. www.bayk.org

30 KASIM

SUPERYACHT SUMMIT TÜRKİYE

İstanbul’da Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenecek etkinlikte Türkiye’den ve dünyadan sektörün öne çıkan isimleri konuşacak. Tüm sunumlar İngilizce yapılacak. www.superyachtsummitturkiye.com