Kasım 2023

4-5 KASIM
MDK-DHO 250. YIL KUPASI
Çakabey Açık Deniz Trofesi’nin son yarışı 50 deniz mili mesafeli ve filo Çınarcık önlerine atılan şamandırayı dönecek. www.tayk.org
4-10 KASIM
21. GÖCEK SONBAHAR YARIŞ HAFTASI VE ATATÜRK KUPASI
Beşi koy içinde olmak üzere toplam altı yarıştan meydana gelecek organizasyon Fethiye Körfezi’nde…
www.gocekyachtclub.org
11-12 KASIM
BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ III. AYAK
Dragon teknelerin yarıştığı dört ayaklı seride sıra üçüncü ayakta… www.bayk.org
14-17 KASIM
8. RIXOS SAILING CUP
Konuklar, ünlü isimler ve yarış dışı başka pek çok etkinlikle de renklendirilen organizasyon sekizinci yılında… www.rixossailingcup.com
15-17 KASIM
35. METSTRADE
Dünyanın en büyük marin ekipman ve aksesuar fuarı, 1400’ün üzerinde firmayı yine RAI Amsterdam’da bir araya getiriyor. www.metstrade.com
18 KASIM
HEYBELİADA 1773 250. YIL KURULUŞ KUPASI
Deniz Lisesi’nin kuruluş yıldönümü anısına İstanbul Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarışa 40’a yakın tekne katılacak. www.istanbulyelken.org.tr
18-19 KASIM
BAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK
Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen trofeyle eş zamanlı ayrı bir rotada yelken severler için Güz Rallisi de gerçekleştiriliyor. www.bayk.org
30 KASIM
SUPERYACHT SUMMIT TÜRKİYE
İstanbul’da Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenecek etkinlikte Türkiye’den ve dünyadan sektörün öne çıkan isimleri konuşacak. Tüm sunumlar İngilizce yapılacak. www.superyachtsummitturkiye.com