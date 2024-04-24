Türk yapımı Empire

Türk tersane Vicem Yachts, Avustralyalı bir müşterisi için inşa ettiği 29 metrelik yatı Vicem 95’in tasarım şifrelerini açıkladı. Kişiselleştirilmiş detayların ön planda olduğu Empire adını taşıyan model, 67 feet’ten 107 feet’e uzanan Cruiser serisini daha da zenginleştiren özellikler taşıyor.

Yazı İLKE YILMAZ – [email protected] – Fotoğraflar POZİTİF STUDIO

Vicem Yachts’ın Cruiser serisinin tüm üyelerinde olduğu gibi, üç güverteli Vicem 95 de bir bakışta içinde bulunduğu ailenin DNA’sını yansıtma gücüne sahip. Geniş flybridge ve iyi gölgelendirilmiş arka kokpitten yüksek kaliteli iç kaplamasına kadar her santimetrekaresinde tam bir Vicem tarzı hâkim. Şu anda Avustralya’ya giden Vicem 95, ilk kez bu yılın bahar aylarında Gold Coast yakınlarındaki Sanctuary Cove International Boat Show’da sergilenecek.

VICEM 107 KRİTERLERİNDE TASARLANDI

Türk tersane Vicem Yachts’ın yakın zamanda suya indirdiği Vicem 95, Empire (İmparator) adını taşıyor. Empire, sahiplerinin beğendiği Vicem 107’ye pek çok açıdan saygı duruşu niteliğinde. Vicem Yachts’ın İç Tasarımlardan Sorumlu Başkanı Deniz Sönmez, “Yatın sahipleri akıllarında çok net bir fikirle bizimle konuşmaya geldiler. Klasik Vicem 107 Cruiser’a âşık olmuşlardı ve o kıstaslarda ​​bir yat inşa edilmesini istiyorlardı. Şirket içi tasarım ekibimiz onların isteklerini dikkate alarak beklentilerine uyacak şekilde tasarlanmış bir plan oluşturdu” açıklamasını yaptı.

Empire, teknenin tamamına dengeli bir şekilde dağılan açık hava yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyor. Ön güvertede hem bir oturma hem de yemek alanı planlanmış. Ayrıca gün ışığının adeta üzerinde dans ettiği bir güneşlenme/dinlenme köşesi de mevcut. Geniş ve düz yan güvertelerin bağlanmış olduğu bu alan, kokpitin bulunduğu bölgeye açılıyor. Kokpitte tam gölgelendirme yapılmış ve 10 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek bir yemek alanı yer alıyor. Bu kurgu, buzdolabı, yıkama/lavabo alanı ve gizlenebilir/gömme bir TV ile tamamlanıyor. Devamı Nisan 2024 sayısında.