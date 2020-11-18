Yelkenci CEO HAKAN POLATOĞLU

Eti Yelken Takımı’nı yarış parkurlarında görmeye başlamışken, en büyük destekçileri Eti CEO’su Hakan Polatoğlu ile bir araya geldik. Polatoğlu, yelken âşığı bir lider olarak bu sporda stratejiyi çözenin iş hayatında da başarıyı yakalayacağına inanıyor. Yazı PELİN ÖZCANLI, Fotoğraflar PINAR GEDİKÖZER, ETİ YELKEN TAKIMI ARŞİVİ

Eti Yelken Takımı geçen yıl Alize Yatçılık’ın kurumsal filosuna dahil oldu ve İstanbul’daki yat yarışlarına katılmaya başladı. Ekiple ilk tanışma hikâyemiz ise çok güzel. İlk kez döndükleri yarış sonrası marinada bir yandan teknelerini topluyor, diğer yandan Eti atıştırmalıklar yiyorlardı. Firmanın mutluluk üzerine kurduğu pazarlama stratejisini düşününce, çalışanlarını hafta sonu beraber mutlu görmek en iyi reklamlarına bile taş çıkarırdı. Biraz daha derine inip takımı destekleyen kurumun CEO’sunu, kendisi de bir yelkenci olan Hakan Polatoğlu’nu yakından tanımak istedik. Zira bu takımın kurulmasını sağlayan, Polatoğlu’nun vizyonu.

TAKIMIN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

Yelkenle nasıl tanıştınız?

Balıkçı teknelerinden başlıyor bu işlere merakım. Çocukken Ankara’da otururduk ama Tuzla’da yazları gittiğimiz bir evimiz vardı. Rahmetli babam balık tutmayı çok sever, balıkçılarla ahbaplık eder, onlarla iki gün süren avlara çıkardık. Sonra arkadaşlarımın teknelerinde yelken yapmanın zevkini tattım. Onların teknelerinde buluşurduk sürekli ve benim teknem de katıldı aralarına. Yelken, hayatımda yaklaşık 25 senedir var.

Eti Yelken Takımı’nın kurulmasındaki rolünüz nedir?

Hem yelkeni sevdiğim için hem de şirkette güzel uğraşları gözettiğimden sponsor oldum. Fikir bana Kıdemli Tüketici ve Pazar Araştırma Müdürü Didem Ansel’den geldi. Bekliyordum açıkçası çünkü Eti Yelken Kulübü zaten 2008’den beri aktif. Çalışanlarımız kendi imkânları ve bizim kulüplere verdiğimiz maddi destekle bir yerlerde tekne kiralayıp turlara çıkıyorlardı. Şimdi ise bu ritim elbette daha organize. Bir kere artık Alize Yatçılık var. Onlardan eğitim alınıyor, yine önderliklerinde yarışlara giriliyor.

TEMELİNDE ÇALIŞAN AİDİYETİ VAR

Kurumsal takımlar birkaç şirket çalışanı ile başka yerlerden profesyonel yelkencilerden de oluşturuluyor ama sizde herkes Eti’den sanırım…

Didem bana takım kurma ve yarışlara katılma fikriyle geldiğinde şöyle dedim: “Tamamen Eti çalışanlarıyla yarışın o zaman. Yavaş yavaş öğrenin, alt sınıftan başlayın, öğrendikçe ilerleyin.” Şimdi bu takımın Eti Eskişehir’den gelen bir ekibi de mevcut, hatta Eti Makina’dan gelen hekim bile var. Dönüşümlü yapıyorlar, süreçleri Alize yönetiyor. Arkadaşlarım meraklı ve daha da fazla meraklısı çıkacağını düşünüyorum aslında. Bence bu takım büyür. IRC 4’le başladılar geçen yıl, hızlıca IRC 3 sınıfına yükseldiler, daha hızlı teknelere de geçerler.

Sosyal kulüplerin çalışanları şirkete bağlaması konusunda ne düşünüyorsunuz?

İş, hayatımızın önemli bir bölümünü işgal ediyor ve insanlar sosyal kulüpler sayesinde iş yerlerinden arkadaşlar, dostlar edinebiliyorlar. Sosyal kulüpler önemli bir şirkette çalıştığını ve bir bütün olduğunu hissettirir. Üniversitede de böyle, şirkette de böyle; sosyalleşecek zemin istersin. Biz insanların mutluluğu için uğraşan bir şirketiz, önce kendi çalışanlarımızın mutluluğu geliyor tabii ki. Yelken takımı kurma teklifinin altında da aidiyet duygusu yatıyordu. “Bir sürü kurumsal firma denizde, Eti neden değil?” dendi. Bu, şirkete bağlılığı gösterir. Zaten çalışanların çoğu uzun yıllardır şirkette.

BİR SABIR ÖĞRETİSİ

Liderler yelkenden ne öğrenebilir?

Strateji öğrenebilirler. Zaten yelken tamamen bununla ilgili; rüzgârdan elde ettiğin kuvvetle teknenin ulaşabileceği en iyi performansı yakalamakla. Yelken stratejisini çözen, işte de başarılı olabilir. Doğru öngörülerde bulunmak ve onun planını hazırlamak öğrenilebilir. Ekibin önemini de anlarsın. Ekibin iyi olmalı ve iyi hazırlanmalısın çünkü uygulamada başına her türlü lanet gelebilir ama bunlar sayesinde yine başarabilirsin. Yelkenin risk yönetimi, ekip yönetimi gibi konularda çok doğru bir pratik olduğuna inanıyorum.

Sabretme becerisini de geliştiriyor, değil mi?

Yelken dünyanın en yavaş ulaşım aracı ya da ulaşım aracı bile değil ki. Bir yere yelkenliyle gideceksen her şeyi sabırla yönetmen gerek. Doğaya göre hareket edeceksin, bazen uzun süreler sadece suda beklemek zorundasın. Balıkçılıkta, hatta denizcilikte de böyle. Hepsi sabrı tüm yönleriyle öğretiyor.

İyi bir yelkenciyi diğerlerinden ayıran nedir peki?

İleriyi görebilmesidir bence. Kaptana bakalım. Rüzgârı, dalgayı, gerekirse nereye yanaşacağını, her şeyi kafasında kurar. Teknedeki sorumluluğu taşır ve gözü daima en zayıf halkadadır. Evet, kesinlikle ileriyi görebilmek ayırır.

YARIŞLAR İYİ BİR EĞİTİM ŞEKLİ

Hiç yat yarışlarına katıldınız mı?

Yarışlara ilgi duymuyorum. Müsait olduğumda zevk için yaptığım bir şey yelken. Ama yarışlar iyi bir eğitim şekli. Teknem var ve adı Blue Dolphin, çocuklarımın isimlerinden geliyor: Kızımın adı Mavi, oğlumunki Yunus. Hafta sonları vakit ayırabildiğim ölçüde gidiyorum, kışları daha fazla gidiyorum. Genelde en az iki kişiyle çıkarım denize. Arkadaşlarımlayken keyifli buluyorum.

Denizde başınıza gelen ve meraklısına motivasyon sağlayacak bir olay anlatabilir misiniz?

Bir sabah arkadaşlarla uyandık ve keyfe keder yelken açtık. Havayı incelemeden rota belirledik. İyi bir rüzgâr çıktı önce sonra fırtınaya döndü ve sürüklenmeye başladık. Hayatımda iz bırakmış bir olaydır bu. Fırtınada kaldığında yapılabilecek en iyi şey en yakın limana sığınmaktır ya, bizim en yakınımızda Yunan Adası vardı ama yanımızda pasaportlarımız yoktu. İnanılmaz panik yaşadık, hırpalandık, resmen hatalar silsilesiydi. İlk hata da yolu havayı incelemeden açılmak işte… Plansız iş yapmanın simülasyonu gibiydi.

Röportajımızı yelkenler açık, seyir halindeyken, tramola aralarında gerçekleştirdik. Yelken takımının bir kısmı da bizimleydi ve başta gördüğümüz ruh aynıydı. Takımla, bir gün birlikte de yarışmak üzere ayrıldık.☸

ETİ YELKEN TAKIMI

Didem Ansel–Cenova trimcisi / Kadın takımı skipper

Kıdemli Tüketici ve Pazar Araştırma Müdürü olarak görev yapan Didem Ansel 2017’den beri yelken yapıyor, iki senedir yarışıyor. Strateji, takım ruhu, adrenalin gibi olguların kendisini yat yarışlarına bağladığını söylüyor.

Mertol Kurtoğlu–Cenova trimcisi

Dağıtım Kanalları Satış Grup Müdürü Mertol Kurtoğlu üç senedir yelkenle iç içe. Rekabetçi ruhunu besleyen yat yarışlarında edindiği dostlukları ve biriktirdiği anıları seviyor. İlk yarışına 2019’da Eti’de katıldı.

Ece Taş–Cenova trimcisi

Pazarlama Ürün Müdürü Ece Taş, hem fiziksel hem mental dayanıklılığını artırdığını söylediği yelkeni üç yıldır deneyimliyor. Yarışmaya Eti’de 2019 yılında başladı.

Emir Altınok–Cenova trimcisi

Kıdemli Ürün Geliştirme Mühendisi Emir Altınok, ekibe bağlı sıkı bir çalışma ve odak gerektiren yat yarışlarında doğanın bir parçası olduğunu hissetmekten keyif alıyor.

Murat Çamkoru–Ana yelken

Satınalma Grup Müdürü Murat Çamkoru’nun çocukluğunda kendi ahşap teknelerinde kürek çekerek başlayan denizle ilişkisi 2008’den itibaren yelkenle devam etmiş. Doğanın gücünü kullanarak istediği yere gidebilmeyi heyecan verici buluyor.

Özgür Gedikli–Başüstü

Teknik Malzeme Satınalma Mühendisi Özgür Gedikli, yelkende değişen koşullara uyum sağlama, problem çözme, odaklanma konularında gelişmenin tadını çıkarıyor.

Yasemin Bayrak–Başüstü

Kıdemli Süreç Geliştirme Analisti Yasemin Bayrak, yat yarışlarındaki aksiyonu şöyle tanımlıyor: “Bir yandan fiziksel ve mental açıdan zorlanırken bir yandan takım halinde çalışmayı ve birbirimize gitgide daha çok güven duymayı seviyorum.”

Selman Dirlik–Direk dibi

İdari İşler Yöneticisi Selman Dirlik, yat yarışları sayesinde hızlı ama doğru karar verme yeteneğinin, ayrıca takım çalışmasına uyumunun geliştiğini de somut şekilde görmüş.

Can Çetin–Direk dibi

Kıdemli İhracat Ticari Stratejiler Yöneticisi Can Çetin, yelkenin insanı özgürleştirdiğini düşünenlerden. Ve yat yarışları hem rekabetçi yanına hitap ediyor hem de ona huzur veriyor…

Emre Yüksel–Eğitmen / Skipper

Alize Yatçılık’tan Emre Yüksel, Eti takımıyla vakit geçirmeyi, onlarla beraber yeni şeyler keşfetmeyi kendisi için de terapi gibi görüyor.

Hüseyin Emirdağ-Cenova trimcisi

Ürün Geliştirme Yöneticisi

Koray Tetiker-Ana yelken

Kıdemli İhracat Özel Projeler Müdürü

Ümit Demirtaş-Ana yelken

Geleneksel Kanal ve Okul Kantinleri Yöneticisi

Sevgi Eğilmezbaş-Piyano

Kıdemli Sosyal Hizmetler ve Yan Haklar Uzmanı

Belen Gündoğdu-Piyano

Ticari Pazarlama

Yöneticisi

İlhun Aras- Direk dibi

İş Yeri Hekimi