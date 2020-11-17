RIVA 90’ ARGO Klasiğe “yeni nesil” dokunuşlar

Denizcilik tarihinin köklü ve klasikleşmiş markalarından Riva’nın yeni modeli 90’ Argo, lüksün zarafet ve güçle harmanlandığı bir tekne. Flybridge serisinin sportif hatlarıyla dikkat çeken yeni Riva’sı geniş ve kullanışlı yaşam alanlarıyla da öne çıkıyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar RIVA YACHT ARŞİVİ

Yeni nesil Riva flybridge serisinin son üyesi 90’ Argo; geniş alanları, yeni kokpit yerleşimi ve çift master kabini ile heyecan uyandırdı. Adını Yunan mitolojisinden, denize açılan Argo isimli ilk gemiden alan 28,49 metre boyundaki teknede elbette özgün Riva stili, İtalyan iç tasarımının prestijli isimlerinin yorumlarıyla yine başrolde. Officina Italiana Design ile Ferretti Group Ürün Strateji Komitesi ve Mühendislik Departmanı ortaklığında hayat bulan Riva 90’ Argo, ilk bakışta profili ve sportif çizgileriyle beğeni topluyor. Yenilenmiş üst güvertenin aerodinamik çizgileri geniş gövde camları, ana güvertedeki tam boy camlar ve tekne arkasındaki yanal cam yüzeyler gibi dış dizayn özellikleriyle vurgulanmış. Lüksü, konforu ve fonksiyonelliği keşfetmek içinse tekneyi dolaşarak analiz etmek gerekiyor.

KONFORDAN ÖDÜN VERMEYEN SPORCU

Su sporlarından keyif alanlar için cazip bir seçenek olan Riva 90’ Argo’nun garajı, bağımsız olarak denize indirilebilen üç kişilik bir jet skiyi ve 3,95 metrelik bir botu depolayabiliyor. Geniş yüzme platformu da yenilikçi ve açılabilir bir merdivenle donatılmış. Bir keyif teknesinde olduğumuz da su götürmez bir gerçek. 30 metrekarenin üzerindeki kokpit alanı dinlenme, sosyalleşme ve yemek için kullanılabilen bir yerleşim düzenine sahip. Uzunlamasına yerleştirilmiş iki büyük kanepe ve yükselip alçalabilen bir orta masanın yer aldığı bölümde kanepeler ortadaki masaya doğru hareket ettirildiğinde yaklaşık 6 metrekarelik bir güneşlenme alanı kazanılıyor. Bu bölüm istenildiğinde sekiz kişilik yemek masası olarak da değerlendiriliyor. Tekne demirdeyken, özel olarak dizayn edilen havuzluk alanında deniz ile teması engelleyen etkenler ortadan kaldırılmış. Flybridge’e erişim merdiveninin tekne gövdesine gömülü olması sayesinde merdiven teknenin yan görünümlerinde gizleniyor. Bu çözümle konfor ve güvenlik standartları da yükseltilmiş.

FLYBRIDGE VE SONSUZLUK GÜVERTESİ

90’Argo’nun geniş üst güvertesi 46 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Arka tarafında şezlong ve puflar, orta bölümde iskele tarafta iki tabureli bir bar ünitesi ile karşısında L şeklinde bir oturma grubu, paslanmaz çelik çevreye sahip bir Corian masa ve sandalyeler içeren bir yemek alanı var. Ön bölümün sancak tarafında kumanda istasyonu, iskele tarafında ise yardımcı kaptan koltuğu konumlandırılmış. Hard top cam tavan penceresi, üst güvertedeki doğal ışıktan maksimum faydalanma imkânı sunuyor. Riva 110’ Dolcevita gibi, 90’ Argo da üst güverte ile havuzluk ve tekne önündeki dış alanların direkt bağlantıları sayesinde tekne arkasından önüne kadar kesintisiz ulaşım ve yaşam alanları sunan “sonsuzluk güvertesine” sahip.

30 METREKARELİK MASTER KABİN

Baş tarafta dış alanda C şeklinde bir oturma alanı var. Talep üzerine, bu bölüm bir masa eklenerek ilave bir yemek veya güneşlenme alanına dönüşebiliyor. Ayrıca iki adet büyük saklama dolabı da düşünülmüş. Kapalı alanlara doğru yavaş yavaş ilerlendiğinde 360 derece görüş alanın sağlandığı, yaklaşık 40 metrekarelik denize nazır salonla buluşuluyor. Burası 2,10 metreden fazla yüksekliğe sahip. İki tek kişilik koltuk, L şeklinde bir oturma grubu ve paslanmaz çelik ve aynalı yüzeylere sahip bir panele monte edilmiş bir TV ile döşenmiş. Salonun ilerisinde sekiz kişilik yemek masası ve sandalyelerin bulunduğu yemek alanı mevcut. Ana güvertede iskele tarafta, dış yan yürüyüş yoluna özel bir erişim kapısı bulunan mutfak girişi ve mürettebat alanına inen merdivenler yer alıyor. Sancak tarafta ise elektro-hidrolik dümen sistemi ve NAVIOP-SIMRAD ile birlikte geliştirilmiş ve yükseltilmiş kumanda istasyonunun girişi konumlandırılmış. Bu alanın ilerisinde, 30 metrekarelik master kabin var. Kabinin tavanındaki pencere, ortamı doğal ışıkla besliyor.

MİSAFİRE ŞIK AYRICALIK

Ana güvertenin sancak tarafından erişilebilen alt güvertede günlük kullanım için bir banyo ile kendi banyosuna ve 2 metrenin üzerinde tavan yüksekliğine sahip üç çift kişilik VIP kabin bulunuyor. 20 metrekarelik kıç kabin, konukların kendilerini teknenin gerçek sahipleri gibi hissetmelerini sağlayan ikinci bir master kabin olarak düşünülmüş. Mürettebat alanı ise alt güvertenin baş tarafına yerleştirilmiş. Kullanışlı bir yemek bölümü ve her biri kendi banyosu ve ayrı duşu olan ranzalı iki çift kişilik kabinle cömert bir alan.

Markanın sıra dışı tasarım felsefesinin estetik ve üstün teknolojiyle buluştuğu bir Riva daha filoya katıldı. Gelenekselin çağdaşla, çatışma yaratmaksızın, kaynaştırıldığı bir kimliği var Riva 90’ Argo’nun ve her Riva modeli gibi markanın başarılı bir elçisi. ☸