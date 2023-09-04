Eylül 2023

2-3 EYLÜL

DENİZ KIZI ULUSLARARASI KADIN YELKEN KUPASI

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) iş birliğinde gerçekleştirilecek kupa katılımcıları bu yıla özel olarak, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle, 25 Ekim’de düzenlenecek Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası’na da katılabilecekler.

www.denizkiziyelkenkupasi.com

12-17 EYLÜL

CANNES YACHTING FESTIVAL

Prestijli markaların en yeni modellerini sergilemek için tercih ettiği sudaki fuar, 46. kez düzenleniyor. Yelkenliler Port Canto’da, motoryatlar ise bu yıla özel bir “8-11 metrelik küçük tekne bölümü”yle beraber Vieux Port’ta…

www.cannesyachtingfestival.com

15-24 EYLÜL

SOUTHAMPTON INTERNATIONAL BOAT SHOW

54. yaşına giren fuarda deniz oyuncakları denenebiliyor, canlı su sporları gösterileri yapılıyor ve çocuklara özel etkinlikler de düzenleniyor. Mayflower Park’ta…

www.southamptonboatshow.com

16-17 EYLÜL

71. ALTINKİLİT KUPASI

KOYİÇİ YARIŞLARI

İstanbul Yelken Kulübü’yle yaşıt, Caddebostan parkurundaki yarışa katılması beklenen tekne sayısı 30 civarında…

www.istanbulyelken.org.tr

16-17 EYLÜL

BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ I. AYAK

TYF Dragon Sınıf Birliği ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün, Milta Bodrum Marina iş birliğinde düzenlediği dört ayaklı seri başlıyor…

www.bayk.org

20-25 EYLÜL

GRAND PAVOIS LA ROCHELLE

Bu yıl 51. kez Port des Minimes’te kapılarını açacak fuarda 300 tekne suda, 450 tekne karada sergilenecek.

www.grand-pavois.com

21-24 EYLÜL

FURUNO BIG FISH ÇEŞME

16.’sı düzenlenen “Yakala-Bırak-Yaşat” uygulamalı sportif balıkçılık turnuvasına yerli ve yabancı bayraklı 50’den fazla teknenin katılması bekleniyor.

www.bigfishturkey.com

21-24 EYLÜL

BOSPHORUS CUP

Bu yıl 22. yaşını kutlayan yarış, “Celebrate İstabul” sloganıyla, Çırağan Palace Kempinski İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. www.bosphoruscup.org

21-26 EYLÜL

GENOA INTERNATIONAL BOAT SHOW

Piazzale Kennedy’de 200 bin metrekarelik alanda hem karada hem suda gerçekleştirilen fuar 63. yılında… www.salonenautico.com

27-30 EYLÜL

MONACO YACHT SHOW

İkonik etkinlik bu yıl 32. kez kapılarını açıyor ve en büyüğü 97 metre boyunda olan 120‘nin üzerinde süperyatı ağırlamaya hazırlanıyor. Port Hercules’de…

www.monacoyachtshow.com