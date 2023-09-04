Eylül 2023

2-3 EYLÜL
DENİZ KIZI ULUSLARARASI KADIN YELKEN KUPASI
Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) iş birliğinde gerçekleştirilecek kupa katılımcıları bu yıla özel olarak, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle, 25 Ekim’de düzenlenecek Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası’na da katılabilecekler.
www.denizkiziyelkenkupasi.com
12-17 EYLÜL
CANNES YACHTING FESTIVAL
Prestijli markaların en yeni modellerini sergilemek için tercih ettiği sudaki fuar, 46. kez düzenleniyor. Yelkenliler Port Canto’da, motoryatlar ise bu yıla özel bir “8-11 metrelik küçük tekne bölümü”yle beraber Vieux Port’ta…
www.cannesyachtingfestival.com
15-24 EYLÜL
SOUTHAMPTON INTERNATIONAL BOAT SHOW
54. yaşına giren fuarda deniz oyuncakları denenebiliyor, canlı su sporları gösterileri yapılıyor ve çocuklara özel etkinlikler de düzenleniyor. Mayflower Park’ta…
www.southamptonboatshow.com
16-17 EYLÜL
71. ALTINKİLİT KUPASI
KOYİÇİ YARIŞLARI
İstanbul Yelken Kulübü’yle yaşıt, Caddebostan parkurundaki yarışa katılması beklenen tekne sayısı 30 civarında…
www.istanbulyelken.org.tr
16-17 EYLÜL
BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ I. AYAK
TYF Dragon Sınıf Birliği ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün, Milta Bodrum Marina iş birliğinde düzenlediği dört ayaklı seri başlıyor…
www.bayk.org
20-25 EYLÜL
GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
Bu yıl 51. kez Port des Minimes’te kapılarını açacak fuarda 300 tekne suda, 450 tekne karada sergilenecek.
www.grand-pavois.com
21-24 EYLÜL
FURUNO BIG FISH ÇEŞME
16.’sı düzenlenen “Yakala-Bırak-Yaşat” uygulamalı sportif balıkçılık turnuvasına yerli ve yabancı bayraklı 50’den fazla teknenin katılması bekleniyor.
www.bigfishturkey.com
21-24 EYLÜL
BOSPHORUS CUP
Bu yıl 22. yaşını kutlayan yarış, “Celebrate İstabul” sloganıyla, Çırağan Palace Kempinski İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. www.bosphoruscup.org
21-26 EYLÜL
GENOA INTERNATIONAL BOAT SHOW
Piazzale Kennedy’de 200 bin metrekarelik alanda hem karada hem suda gerçekleştirilen fuar 63. yılında… www.salonenautico.com
27-30 EYLÜL
MONACO YACHT SHOW
İkonik etkinlik bu yıl 32. kez kapılarını açıyor ve en büyüğü 97 metre boyunda olan 120‘nin üzerinde süperyatı ağırlamaya hazırlanıyor. Port Hercules’de…
www.monacoyachtshow.com