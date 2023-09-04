Yacht Türkiye Eylül 2023 – 211

18 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
20 ALESTA
Fabbro Yachts, Bilgin Yachts, KRM Yacht, X Yachts, Dufour Catamarans, Vicem Yachts, Alia Yachts, Abdülbaki Şenol, TURMEPA, Setur Marinas, Celestyal Cruises, Aksigorta…
28 YENİ
Avustralyalı ünlü katamaran üreticisi Seawind, İzmir’de üretime başlıyor…
32 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
38 KILAVUZ
Cannes Yachting Festival’da dünya prömiyeri yapacak 40 tekne…
64 KAPAK
İtalyan tersane Benetti imzalı, 67 metrelik ultra lüks Calex…
76 YACHT INTERIORS
İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda spa ve fitness alanları tasarımları üzerine yazdı…
80 KEŞİF
Ünlü İtalyan Invictus’un Christian Grande imzalı en büyük modeli TT460…
86 DENİZCİ KADINLAR
Alper Günoral’ın yeni röportaj serisinin ilk konuğu, genç deniz hukukçusu Dilara A. Dayıoğlugil…
90 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, Klasik Tekneler Platformu’nun bu ay düzenleyeceği Klasik Tekneler Buluşması’nı yazdı…
94 REPLİKA
MS 10. yüzyıla ait Viking gemisinin replikası Saga Farmann, Rahmi M. Koç Müzesi’nde…
98 KEYİFLİYİM
Miray S. Öncü’den sarı yazda teknede yaşama dair beklentiler ve gerçekler…
106 YACHT CHEF
Deniz Kurt Görsev’den şef gözüyle kabuklu deniz mahsulleri… Ayın tarifiyle birlikte…
110 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, altı yıl öncesinden bugüne dek yazdıklarının; uyarılarının ve öngörülerinin dökümünü çıkardı…
116 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, sezon sonu yaklaşırken kıyılarımızda ve denizlerimizde son durumu değerlendirdi…
124 MACERA
Talat Kırış, ünlü denizci Pete Goss’un ilham veren hikâyesini kaleme aldı…
130 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, atom bombasına uzanan sürecin kilit taşı Pearl Harbour Baskını’nı ve USS Arizona gemisini yazdı…
134 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, takılan demiri kurtarma tekniklerini kendi deneyimleriyle harmanlayarak anlattı…
138 DENİZ KÜLTÜRÜ
Alper Günoral’ın yazı dizisi “Yelken Eğitimi”nde bu ay: Limandan ayrılma ve limana dönüş manevraları…
144 TRAMOLA
TAYK-Eker Olympos Regatta, Bosphorus Cup, Aysu Türkoğlu, Volkan K. Yemlihaoğlu, Halikarnas Kupası, Furuno Big Fish Çeşme 2023…
148 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’den Hawaii yangını değerlendirmesi…
150 KİTAP
Kuveytli yazar Taleb Alrefai’nin “Kaptan” adlı romanı, yeni çıkanlar, en çok okunanlar…
154 OTOMOBİL
Skywell ET5 Long Range, Dacia Spring, Ford Kuga ST-Line Black Package, Suzuki Swift Hybrid…