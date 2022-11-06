Kasım 2022

31 EKİM-4 KASIM

20. GÖCEK SONBAHAR YARIŞ HAFTASI VE ATATÜRK KUPASI

20 yıldır düzenlenen organizasyon, yabancı yelkenciler tarafından da büyük ilgi görüyor.

www.gocekyachtclub.org

5 KASIM

TAYK SONBAHAR KUPASI I. AYAK

TAYK’ın sezonu kapatacağı üç ayaklı Sonbahar Kupası’nın iki ayağı bu ay düzenleniyor. İkinci ayak 19 Kasım’da… www.tayk.org.tr

5-6 KASIM

SCHÜCO BAYK GÜZ TROFESİ III. AYAK

Milta Bodrum Marina iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara kayıt için son gün 3 Kasım…

www.bayk.org

8-11 KASIM

RIXOS SAILING CUP GÖCEK

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen ve partilerle renklendirilen yarışlara tek gövdelilerin yanı sıra çift gövdeli yelkenliler de katılabiliyor. www.rixossailingcup.com

11-20 KASIM

CRYPTOM BOSPHORUS BOAT SHOW

YATED Fuarcılık ve ED Fuarcılık tarafından düzenlenecek tekne ve tekne ekipmanları fuarı, Marintürk İstanbul City Port Pendik’te… www.bosphorusboatshow.com

12 KASIM

SPORTSBOAT TROFESİ IX. AYAK KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ KUPASI

Uluslararası dahil tüm katılımcılara açık yarış için üç şamandıra mücadelesi planlanıyor. Kayıt için son tarih 10 Kasım, ücreti ise 400 TL. www.sportsboatturkiye.org

12-13 KASIM

DRAGON SONBAHAR SERİSİ III. AYAK

Türk Dragon Birliği ve BAYK’ın, Milta Bodrum Marina ev sahipliğinde düzenlediği beş ayaklı seride seride sıra üçüncü ayakta… www.bayk.org

13 KASIM

HEYBELİADA 1773 KUPASI

Deniz Lisesi’nin kuruluş yıldönümü anısına gerçekleştirilen geleneksel yarış Heybeliada-Kalamış rotasında… www.istanbulyelken.org.tr

15-17 KASIM

METSTRADE

Dünyanın en büyük marin ekipman, materyal ve sistemleri fuarı 1300 katılımcıyı bir araya getiriyor. RAI Amsterdam’da… www.metstrade.com

19 KASIM

EAYK YIL SONU KUPASI

Çeşme Marina’nın ev sahibi olduğu yarışa katılması beklenen tekne sayısı 40 civarında… www.eayk.org

24-27 KASIM

DRAGON SONBAHAR SERİSİ IV. AYAK AÇIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

2023’te Bodrum’da gerçekleştirilecek Dragon Dünya Şampiyonası’na seçme niteliğindeki serinin dördüncü ayağı Açık Türkiye Şampiyonası olarak yapılıyor. www.bayk.org