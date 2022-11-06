Kasım 2022

31 EKİM-4 KASIM
20. GÖCEK SONBAHAR YARIŞ HAFTASI VE ATATÜRK KUPASI
20 yıldır düzenlenen organizasyon, yabancı yelkenciler tarafından da büyük ilgi görüyor.
www.gocekyachtclub.org
5 KASIM
TAYK SONBAHAR KUPASI I. AYAK
TAYK’ın sezonu kapatacağı üç ayaklı Sonbahar Kupası’nın iki ayağı bu ay düzenleniyor. İkinci ayak 19 Kasım’da… www.tayk.org.tr
5-6 KASIM
SCHÜCO BAYK GÜZ TROFESİ III. AYAK
Milta Bodrum Marina iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara kayıt için son gün 3 Kasım…
www.bayk.org
8-11 KASIM
RIXOS SAILING CUP GÖCEK
Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen ve partilerle renklendirilen yarışlara tek gövdelilerin yanı sıra çift gövdeli yelkenliler de katılabiliyor. www.rixossailingcup.com
11-20 KASIM
CRYPTOM BOSPHORUS BOAT SHOW
YATED Fuarcılık ve ED Fuarcılık tarafından düzenlenecek tekne ve tekne ekipmanları fuarı, Marintürk İstanbul City Port Pendik’te… www.bosphorusboatshow.com
12 KASIM
SPORTSBOAT TROFESİ IX. AYAK KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ KUPASI
Uluslararası dahil tüm katılımcılara açık yarış için üç şamandıra mücadelesi planlanıyor. Kayıt için son tarih 10 Kasım, ücreti ise 400 TL. www.sportsboatturkiye.org
12-13 KASIM
DRAGON SONBAHAR SERİSİ III. AYAK
Türk Dragon Birliği ve BAYK’ın, Milta Bodrum Marina ev sahipliğinde düzenlediği beş ayaklı seride seride sıra üçüncü ayakta… www.bayk.org
13 KASIM
HEYBELİADA 1773 KUPASI
Deniz Lisesi’nin kuruluş yıldönümü anısına gerçekleştirilen geleneksel yarış Heybeliada-Kalamış rotasında… www.istanbulyelken.org.tr
15-17 KASIM
METSTRADE
Dünyanın en büyük marin ekipman, materyal ve sistemleri fuarı 1300 katılımcıyı bir araya getiriyor. RAI Amsterdam’da… www.metstrade.com
19 KASIM
EAYK YIL SONU KUPASI
Çeşme Marina’nın ev sahibi olduğu yarışa katılması beklenen tekne sayısı 40 civarında… www.eayk.org
24-27 KASIM
DRAGON SONBAHAR SERİSİ IV. AYAK AÇIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
2023’te Bodrum’da gerçekleştirilecek Dragon Dünya Şampiyonası’na seçme niteliğindeki serinin dördüncü ayağı Açık Türkiye Şampiyonası olarak yapılıyor. www.bayk.org