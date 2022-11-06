Yacht Türkiye KASIM 2022 -201

16 ALESTA

Sirena Yachts, Riva Yacht, Otam Yachts, Numarine, Ferretti Yachts, Evo Yachts, rudder&moor, D-Marin, Yalıkavak Marina, Yanmar, TURMEPA, Boatmate…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri, marin saatler…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

33 KILAVUZ

Bu sene ilk defa düzenlenecek Cryptom Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı’nda prömiyer yapacak 25 tekne…

52 KAPAK

Marell Boats tarafından 15 metrelik bir devriye botundan geliştirilen Ambush…

60 KEŞİF

Ege Yat imzalı Aegean Explorer M26…

66 MEGAYAT

Hollandalı Amels’in Limited Edition serisinin yenisi: 60 metrelik Moonstone…

78 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda iç mekânlarda aydınlatma seçeneklerini değerlendirdi…

80 SEVGİLİ TEKNEM

61 yaşındaki tarihi balıkçı Gondola’nın hikâyesi…

86 TEKNE HAYATI

Müzisyen Evren Uysal’ın İstanbul’daki teknesi Reşide’deki huzur dolu yaşamı…

90 MAVİ TUTKU

Soğancıoğlu ailesinin üç neslinin şık ve konforlu motoryatları Gold’daki deniz hayatı…

94 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, teknenin kışlamaya nasıl hazırlanması gerektiğini yazdı…

100 SEYİR

Fatih İştutan, gece seyirlerinde dikkat edilecek hususlara dikkat çekti…

102 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Çökertme’nin bugün geldiği durumu değerlendirdi…

110 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan’ın Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya ile söyleşisinin son bölümü…

112 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, zor ve onurlu görevler olan Bahriye ve gemi komutanlığını yazdı…

114 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral, denizlerin ünlü efsanelerini kaleme aldı…

116 SERGİ

Fotoğrafçı Hasan Cem Araptarlı ile yeni sergisi “İstanbul Balıkçıları” üzerine bir söyleşi…

122 KİTAP

Mehmet Aydın imzalı bir inceleme: “Moby Dick, Yerküre ve Denizküre Arasında”…

126 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden kış kokusu…

128 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, yelken yarışçıları için beslenme önerilerini anlattı. Ayın tarifleriyle birlikte…

132 TRAMOLA

The Bodrum Cup, BAYK Dragon Sonbahar Serisi, Aqua Florya Sailing Cup…

138 BALIK

Sportif balıkçıların buluştuğu 15. Big Fish Turkey…

142 OTOMOBİL

Kia EV6, Kia Niro EV, Alfa Romeo Tonale, Renault Zoe E-Tech…