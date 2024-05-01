Mayıs 2024

27 NİSAN-1 MAYIS

MEDITERRANEAN YACHT SHOW

Farklı ülkelerden charter firmaları, brokerlar, mürettebat ve ticari yatlar Nafplion’da buluşuyor.

www.mediterraneanyachtshow.gr

1-5 MAYIS

ULUSLARARASI AKDENİZ YAT ŞAMPİYONASI

Marmaris Yat Kulübü tarafından bu sene ilk defa düzenlenecek şampiyonada her gün üç yarış planlanıyor.

www.miyc.org

1-5 MAYIS

MAST İZMİR BOAT SHOW

Bu yıl 40 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuar, 330 bin metrekarelik Fuarİzmir’de…

www.marinesaloontrade.com.tr

3-4 MAYIS

WORLD SUPERYACHT AWARDS

Bu sene 19’uncu kez düzenlenen ödüller, Venedik’te sahiplerini bulacak.

www.boatinternational.com

3-7 MAYIS

TYBA YACHT CHARTER SHOW

Ticari yat profesyonelleri için D-Marin Göcek’te gerçekleştirilen etkinlik bu sene beş yaşında…

www.tybachartershow.com

4-5 MAYIS

BAU BOSPHORUS SAILING CUP

Her yıl Boğaz’da görsel şölen yaratan yarış 15’inci yılında…

www.bauisc.org

4-10 MAYIS

NUROLBANK LORYMA KUPASI

Marmaris-Palamutbükü-Körmen-Datça- Marmaris rotalı yarışların yanı sıra Knidos’a tur da programda yer alıyor. www.lorymacup.com

13-17 MAYIS

24. GÖCEK İLKBAHAR YARIŞ HAFTASI

Göcek Yat Kulübü’nün organize ettiği yarışlar D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

www.gocekyachtclub.org

15-19 MAYIS

ARTI BOAT SHOW ANKARA

Altınpark ANFA Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak fuar, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından destekleniyor. www.artiboatshowankara.com

17-25 MAYIS

HALİKARNAS KUPASI

Bodrum’daki yarışlarda hem coğrafi rotada hem de açık denizde rekabet edilecek. Son gün ise ödül töreni yapılacak. www.sailturkiye.racing

18 MAYIS

40. YIL DENİZ HARP OKULU KUPASI

İstanbul Yelken Kulübü ve Deniz Harp Okulu’nun birlikte düzenlediği yarış Tuzla Körfezi’nde…

www.istanbulyelken.org.tr

18 MAYIS

EAYK KIŞ TROFESİ VI. AYAK

Çeşme Marina ev sahipliğinde düzenlenen trofenin son ayağına yüksek katılım bekleniyor.

www.eayk.org

24 MAYIS

BAYK TRIO SINIFI 4. AYAK

Kış Trofesi kapsamındaki Trio Sınıfı yarışları bu ayakla sona eriyor. www.bayk.org

26 MAYIS

BAYK KIŞ TROFESİ VII. AYAK

Bodrum koy içindeki trofenin son ayağı gerçekleşecek. www.bayk.org

28-29 MAYIS

İSTANBUL KUPASI

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenecek kupada ekipler Beşiktaş’tan start alacak, Beykoz Şamandırası’nı dönerek yine Beşiktaş’ta finiş verecekler.

www.sailturkiye.racing