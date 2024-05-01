Mayıs 2024

27 NİSAN-1 MAYIS
MEDITERRANEAN YACHT SHOW
Farklı ülkelerden charter firmaları, brokerlar, mürettebat ve ticari yatlar Nafplion’da buluşuyor.
www.mediterraneanyachtshow.gr
1-5 MAYIS
ULUSLARARASI AKDENİZ YAT ŞAMPİYONASI
Marmaris Yat Kulübü tarafından bu sene ilk defa düzenlenecek şampiyonada her gün üç yarış planlanıyor.
www.miyc.org
1-5 MAYIS
MAST İZMİR BOAT SHOW
Bu yıl 40 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuar, 330 bin metrekarelik Fuarİzmir’de…
www.marinesaloontrade.com.tr
3-4 MAYIS
WORLD SUPERYACHT AWARDS
Bu sene 19’uncu kez düzenlenen ödüller, Venedik’te sahiplerini bulacak.
www.boatinternational.com
3-7 MAYIS
TYBA YACHT CHARTER SHOW
Ticari yat profesyonelleri için D-Marin Göcek’te gerçekleştirilen etkinlik bu sene beş yaşında…
www.tybachartershow.com
4-5 MAYIS
BAU BOSPHORUS SAILING CUP
Her yıl Boğaz’da görsel şölen yaratan yarış 15’inci yılında…
www.bauisc.org
4-10 MAYIS
NUROLBANK LORYMA KUPASI
Marmaris-Palamutbükü-Körmen-Datça- Marmaris rotalı yarışların yanı sıra Knidos’a tur da programda yer alıyor. www.lorymacup.com
13-17 MAYIS
24. GÖCEK İLKBAHAR YARIŞ HAFTASI
Göcek Yat Kulübü’nün organize ettiği yarışlar D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştiriliyor.
www.gocekyachtclub.org
15-19 MAYIS
ARTI BOAT SHOW ANKARA
Altınpark ANFA Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak fuar, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından destekleniyor. www.artiboatshowankara.com
17-25 MAYIS
HALİKARNAS KUPASI
Bodrum’daki yarışlarda hem coğrafi rotada hem de açık denizde rekabet edilecek. Son gün ise ödül töreni yapılacak. www.sailturkiye.racing
18 MAYIS
40. YIL DENİZ HARP OKULU KUPASI
İstanbul Yelken Kulübü ve Deniz Harp Okulu’nun birlikte düzenlediği yarış Tuzla Körfezi’nde…
www.istanbulyelken.org.tr
18 MAYIS
EAYK KIŞ TROFESİ VI. AYAK
Çeşme Marina ev sahipliğinde düzenlenen trofenin son ayağına yüksek katılım bekleniyor.
www.eayk.org
24 MAYIS
BAYK TRIO SINIFI 4. AYAK
Kış Trofesi kapsamındaki Trio Sınıfı yarışları bu ayakla sona eriyor. www.bayk.org
26 MAYIS
BAYK KIŞ TROFESİ VII. AYAK
Bodrum koy içindeki trofenin son ayağı gerçekleşecek. www.bayk.org
28-29 MAYIS
İSTANBUL KUPASI
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenecek kupada ekipler Beşiktaş’tan start alacak, Beykoz Şamandırası’nı dönerek yine Beşiktaş’ta finiş verecekler.
www.sailturkiye.racing