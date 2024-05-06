Tekne sezonu açılıyor

Artık 2024 deniz sezonuna sayılı günler kaldı. Bu sene havalar erken ısındığından kendini teknesine daha erken atanlar da oldu elbette. Ancak denizler henüz ıssız. Ortalık kalabalıklaşmadan “Küçük Koylar” yazarımız Ali Boratav’dan beş mavi yolculuk bölgemizden, beş güzel ve sessiz küçük koy önerisini sayfalarımıza taşıdık. Mavi Yolculuk günleri de yaklaşırken yat kiralama (bareboat) firmalarının kapısını çaldık; filolarındaki tekneleri, haftalık ücretlerini, kampanyalarını, indirimlerini ve rota önerilerini öğrendik. Turkuaz sularımızda tekne tatili keyfini yaşamak isteyenlerin hazırladığımız dosyaya mutlaka göz atmalarını ve tekneler dolmadan yerlerini ayırmalarını öneriyoruz…

Kapağımızda da görenleri maviye davet eden çekici tasarımıyla konforlu bir gezgin var: Hanse 410. Alman markanın en yeni modellerinden olan bu güzel yelkenli bu sene Avrupa’da Yılın Yatı ödüllerinde “Family Cruiser” sınıfının da finalistlerindendi. Çıtayı her geçen gün yükselten tersanelerimiz de göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu ay megayat sayfalarımıza başarılı ve üretken Türk tersanelerimizden Mengi Yay’ın İtalyan tasarımlı 43,50 metrelik Gisa’sını konuk ettik. Test bölümünde ise open tekne segmentinin göz alıcı teknelerinden İtalyan Solaris’in Power 44 modeli ile yaptığımız seyre yer verdik. Tersane köşemize Yalova-Altınova bölgesinde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve refit konusu başta olmak üzere yat inşada hayli iddialı bir görüntü veren Yacht Factory’yi taşıdık. Tersanenin CEO’su Aykut Özgülsün ile de ülkemiz için hayli önemli olan refit sektörünün dünyada ve Türkiye’de geldiği yeri konuştuk…

En yeni tekneler ve marin dünyadan son haberlerle birlikte bu sayıda da Alper Günoral, Bünyamin Sürmeli, Cem Gürdeniz, Deniz Kurt, İnanç Işıl Yıldırım, Mehmet Bezdan, Miray Süleymanoğlu Öncü, Tanıl Tuncel yine ilgiyle okuyacağınız yazılar kaleme aldı. Teknesini sezona hazırlayanlar için de her Mayıs sayısında olduğu gibi özel bir bölümümüz var. İç ve dış mekân tasarım trendleri, tekstil, mobilya ve marin aksesuarlarla hazırladığımız “Yacht Deco” sayfaları teknelerinizi renklendirecek güncel önerilerle dolu. Teknenizi gönlünüze göre dekore edip güzel bir sezon geçirmeniz dileğiyle, iyi tatiller, keyifli okumalar…