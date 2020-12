Tarihi tersaneden yenilikçi ve çevre dostu vizyon

Denizde olmanın güvenliği pandemi gündeminde vurgulanınca, kişiye özel yat üretimine yönelik talep arttı. Sektörün güçlü ve köklü global oyuncularından CRN İtalya, Ancona’daki tersanesinde 95 metreye kadar, tamamı kişiye özel tasarlanan alüminyum veya çelik/alüminyum süperyatlar üretmeyi sürdürüyor.

Sıra dışı bir yılın sonuna yaklaştık. Gerçekçi bir perspektiften baktığımızda, hemen her sektörde oyunun kurallarını değiştirmek kaçınılmaz hale geldi. Ancak denizlerin güvenliği bu dönemde de oldukça meşhur olunca özellikle kişiye özel projeler bir adım daha öne çıktı. Küresel süperyat sektörünün en büyük oyuncularından biri olan, yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip İtalyan CRN’nin Yönetim Kurulu Üyesi Stefano De Vivo ile dijital ortamda kısa bir söyleşi yaptık. CRN’yi çatısı altında barındıran Ferretti Group’un Ticari faaliyetler Sorumlusu da olan De Vivo, hem 80 bin metrekarenin üzerinde alana yayılan tarihi CRN Ancona Tersanesi’nde bugünlerde neler olduğunu anlattı hem de CRN’nin gelecek planlarına değindi.

MÜKEMMELLİYETİN MERKEZİ

Yakın zamanda CRN M/Y 142 52m’nin satıldığını duyurdunuz…

Evet. Pandemi dönemine girmeden önce görüşmelerimiz başlamıştı zaten. İmzaları da pandemi sırasında attık ama duyurmak için bekledik. Full-alüminyum bir yat CRN M/Y 142. Bahamalar, Akdeniz ve Karayipler’de seyir için özel olarak tasarlandı. Tasarımında, dümende Frank Laupman’ın olduğu, stüdyo Omega Architechts imzası var. Konsepti yaratan Laupman. Omega Architects ile şu anda üretim süreci devam eden 62 metrelik CRN M/Y 138 için de çalışıyoruz. Bu, Omega ile 73 metrelik Yalla’dan bu yana üçüncü işbirliğimiz oldu. İç tasarımda yat sahibiyle beraber Massari Design’ı seçtik ki, kendileriyle ilk defa çalışmış olduk. Sonuçta yat sahibi çağdaş ve temiz tasarım felsefesinden, uyumlu oranlardan ve sportif ruhundan çok memnun kaldı. Öyle fazla ağırbaşlı, resmi bir yat değil M/Y 142. Sahibinin ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesi ana hedefti. Ancak iş toplantıları için de kolaylıkla değerlendirilebilecek bir formu var.

Tasarımdan bahsetmişken, geçen yaz teslim ettiğiniz CRN M/Y VOICE 62m’den de bahseder misiniz? Bu yaz bizim sularımızda da göründüğünde hemen dikkatleri çekti…

Gurur duyduğumuz bir proje oldu. Beklentilerin üstünde bir sonuç elde ettik. Görünür olmaya başladığı anda sahibi bile kıskanmaya başladı; bu kadar emsalsiz bir yatın benzerinin bir başkasında olmasını da istemiyor ve detaylarını fazla ifşa etmek istemiyor. Çelik ve alüminyum malzemeden üretilen megayatın iç ve dış tasarımı İtalyan firma Nuvolar & Lenard tarafından yapıldı. 12 kişi ağırlayabiliyor. Aerodinamik dış hatlarıyla baskın bir kişiliği var VOICE’un. Kuvars gövde, kişiselleştirilmiş renklerle güçlendirildi. Kendi kendimize meydan okuduğumuz bir proje oldu. Sahibi kullanım tercihlerine göre birçok spesifik özellik de talep ettiğinden, biz de kendisinin vizyonunu ortaya koymak ve yatı özel kılmak için çok ciddi çalıştık. En vurucu karakteristiği de su hattı uzunluğunu ve iç hacmini artıran dikey baş kısmı. Yatın temiz, keskin ve akıcı hatlarını korumak, buna ilaveten dalgalı sularda seyrederken ve hız artırırken yata su sıçramasını azaltmak için bu karakteristik yaratıldı.

Ancona Tersanesi’nde hâlihazırda yapımı devam eden projeleriniz CRN M/Y 138 62m, CRN M/Y 139 72m ve CRN M/Y 141 60m hangi aşamaya geldi?

Yoğun ve programlı bir ritimde gidiyoruz, neyse ki buna alışığız. CRN M/Y 138’de projenin yüzde 65’i bitmiş durumda. 62 metre boyundaki bu çelik-alüminyum yat, sportif hatları ve geniş yaşam alanları ile öne çıkıyor. CRN M/Y 139 ise dış tasarımda Valicelli Design, iç alanlarda ise yine Nuvolari Lenard imzası var. Diğer iki projemiz ise yapım aşamasında. CRN M/ 141’in tamamı alüminyum olup, yüksek teknoloji çözümlerle elde edilen dinamik formu dikkat çekici. Sadece CRN’in değil Riva, Pershing, megayatlar ve Custom Line serisi gibi markaların üretimi yapılıyor. Bir süperyat ve megayat tersanesi olan Ancona’yı “mükemmeliyetin merkezi” olarak konumlandırdık ve çok ciddi yatırım yapıyoruz.

“YATLARIMIZ YÜZDE 100 YEŞİL OLMAYACAK AMA ÇABAMIZ HEP OLACAK”

Bu yatırımlardan söz eder misiniz?

Ancona Tersanesi’ne bugüne dek 30 milyon Euro’nun üstünde yatırım yaptık ve bu yatırımlar 2021 sonuna dek 50 milyon Eyro’yu bulacak. Amacımız mevcut ekipmanımızı modernize etmek, üretim kapasitemizi artırmak, tesislerimiz güçlendirmek, imkânlarımızı yükseltmekti. Daha fazla sayıda yat inşa etmek için de yeni bir yapılandırmaya gittik. Ayrıca üretim, teknik ve mühendislik departmanlarımızı genişlettik. Bunları gerçekleştirmek çok önemliydi. Tersanede Ferretti Group’un tüm çelik- alüminyum ve alüminyum yatlarının üretildiğini hatırlatmak isterim. Yani tersanedeki üretim kapasitesinin yüzde 40’ı Ferretti için kullanılıyor.

Sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarınız ve çevre dostu taahhütleriniz de var bildiğimiz kadarıyla…

Yatırımlarımızın hatırı sayılır kısmını bu alana ayırıyoruz. Yat üreticisi olarak emisyonu düşürmemiz çok hayati. Yatlarımız hiçbir zaman – en azından daha çok uzun yıllar için- yüzde 100 yeşil olmayacak ama izimizi azaltmak için çabamız hep olacak. Bu nedenle Ancona Tersanesi’nde yenilenebilir enerji yaratmak için de yatırımlarımız söz konusu. Tersanede elektrik tüketimimizi bir trijenerasyon tesisi kurarak yüzde 79, termal enerjiyi yüzde 32 oranında azaltmayı başardık. Böylelikle yıllık birincil enerji tasarruf oranımız yüzde 20 oldu. Yatlarda da bu uygulamamız söz konusu. Gerek tasarım gerekse mühendislik çalışmalarında yatta iklimlendirme ve elektrik miktarını azaltmak için buna elverişli ekolojik ve sürdürülebilir materyaller seçiliyor. Ses yalıtımı için de elbette. Müşteriler de daha bilinçli ve mühendislerle tasarımcılar için de konu öncelikli. Herkesin ortak amacı, karbon ayakizini azaltmak ve gezegenimizi korumak tabii.

Sade ama iddialı bir tasarım anlayışı var CRN’nin. Sizin değerlendirmenizi istesek…

CRN’nin amacı müşterinin vizyonuna tam anlamıyla yanıt vermektir. Biz klasiğe değer veren bir çizgiye sahibiz tasarımda. Öte yandan, inovasyona da odaklıyız. Aslında müşteri profilimiz de yenilikçi ve bu yönde talepkâr da. Şunu da vurgulamakta yarar var: CRN genellikle charter amaçlı değil, sahibinin özel kullanımı için yatlar üretir. Genellikle diyorum, birkaç istisna var tabii. Ama daha çok müşterilerimiz için ister aileleriyle ister iş amaçlı özgürlük ve mahremiyet içinde seyredebilecekleri kişisel yatlar üretiyoruz. Tasarımda müşteri de bizi çok besliyor. Yeni tasarımlar da çoğunlukla müşteriyle ortak bir dilde buluştuğumuzda hayata geçiriliyor. Bizler profesyonel olarak ne istediklerini anlamak ve bunlara göre çözümler yaratmakla yükümlüyüz. CRN M/Y VOICE’ta yaptıklarımızdan söz ettim zaten. Son projelerimizden tamamı alüminyum M/Y CRN M/Y 142’de iç hacmi ciddi oranda artırdık, emsallerinde rastlanılmayan ölçüde. Bu yaklaşımı başka projelerimizde de benimsiyoruz. Fiberglas yatlarda görmeye alışkın olduğumuz hacimleri yaratmaya çalışıyoruz. 60 metrelik M/Y 141’de de yat sahibi minimum seyir hızının 21.5 knot olmasını, su çekiminin de 6,5 feetlik sularda seyretmesi için optimize edilmesini istedi. Bu boyda bir yat için zor rakamlardı ama tüm bu talepleri karşılıyoruz.

ÇALIŞANLAR, MÜŞTERİLER VE TÜM İŞ ORTAKLARI İÇİN MAKSİMUM GÜVENLİK

2020 bir değişim yılı. Covid-19 hepimizi, tüm iş alanlarını etkiledi. CRN’de neler değişti, değişiyor? Özellikle ticari stratejinizi revize etme gereği hissettiniz mi?

Herkes gibi, her alan gibi elbette biz de etkilendik, etkileniyoruz. Öncellikle seyahat kısıtlaması bizleri engelledi. Boat show’lar ertelendi. İşlerimizin, iş ilişkilerimizin de temposu değişti haliyle. Bu da işi ele alış biçiminizi, yaklaşımınızı değiştirme ihtiyacını doğuruyor. Bizim işimizde birebir, yüz yüze ilişki kurmak çok değerlidir. Bizi anlamak için üretimimizi yakından görmeniz, felsefemizi, ilkelerimizi bizden dinlemeniz gerekir. Kendi üretim tesislerimizin, tersanelerimizin olması bu noktada avantajlı bir şekilde devreye girdi. CRN ve Ferretti Group olarak iş gücümüzü güvence altına aldığımızı şeffaf bir şekilde ortaya koymak için çok çalıştık. Çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin hem sağlıklı olmalarının hem de sağlıklı ortamlarda işlerini yapabilmelerinin bizim için en önemli şey olduğunu sanıyorum gösterdik. İtalya’da iş güvenliği ile ilgili protokollere imza atan ve sertifikaları alan ilk firmalardan biriyiz. Ülkemizin yatçılık sektöründe çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlayan RINA Biyogüvenlik Güven Sertifikası’nı alan ilk kurumuz. Müşterilerimiz için de aynı güvenli ortamı yarattık ve süreci yönettik. Aynı koşulları müşterilerimiz için de yarattık ve süreci başarıyla yürütüyoruz. ☸