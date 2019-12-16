Planet Okyanus -3

SONSUZ MAVİ Pacifico

Vasco Nuñes de Balboa, 1523’te bataklıklarla, cangılla kaplı ince berzahı geçip Panama Körfezi’ne ulaştığında sonsuz maviyi gören ilk Avrupalıydı. Önünde uzanan sonsuz su kütlesine İspanyolca sakin anlamında “Pacifico” adını verdi. Gerçi bütün Pasifik Balboa’nın gördüğü genelde sakin, hatta rüzgârsız olan Panama Körfezi gibi değil, yine de genellikle doğru bir izlenim. Benim iki defa geçme şansı bulduğum, her denizcinin rüyası bu muhteşem okyanusa bir bakalım.

İspanyol “conquistador”ların Yeni Dünya’yı yağmasında, çoğunlukla Ekvador’dan gümüş, altın ve kıymetli taşlar katır konvoyuyla veya küçük gemilerle, Panama’nın Karayip’teki limanı Portobello’ya gelir, buradan gemilerle Küba’ya gönderilir, Havana’da toplanan armada yılda bir kere İspanya’ya, Sevilla’ya hazineyi taşırdı. Soygunun bu bölümünü idare eden “conquistador Vasco Nuñes de Balboa” 1523 yılında bataklıklarla, cangılla kaplı ince berzahı geçip Panama Körfezi’ne ulaştığında sonsuz maviyi gören ilk Avrupalıydı. Önünde uzanan sonsuz su kütlesine İspanyolca sakin anlamında “Pacifico” adını verdi, gerçi bütün Pasifik Balboa’nın gördüğü genelde sakin, hatta rüzgârsız olan Panama Körfezi gibi değil, yine de genellikle doğru bir izlenim. Benim iki defa geçme şansı bulduğum, her denizcinin rüyası bu muhteşem okyanusa bir bakalım.

Bizim büyük okyanus dediğimiz okyanus gerçekten çoook büyük. 165.380.000 km2, Dünyamızın 1/3 kaplayan Pasifik’e bütün kıtaları doldursan, Asya kıtasını bir kere daha dolduracak yer kaldığı gibi, dünyanın en derin noktası Filipinler’deki Mariana Çukuru Himalayalar’ı Everest ile yutar. Bütün Pasifik’te 30.000 civarında, ekstrem macera aramayan, “coconut run” rotasında seyreden denizcilerin rüyalarındaki, Güney Pasifik’te 7.500 civarında ada var. Bunca adaya rağmen Magellan’ın rotası adalar kalabalığının biraz dışında kalınca tayfalarının çoğu scurvi’den telef oldu, ama artık biz nereye gideceğimizi Magellan’dan daha iyi biliyoruz. Devamı Aralık 2019 sayımızda…