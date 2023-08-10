Azimut Magellano 60 – Cannes’dan önce Malta’da

İtalyan Azimut’un Magellano serisinin yeni başlangıç modeli, Cannes Yachting Festival’da dünya prömiyerini yapmadan önce Malta’ya getirildi. Tekneyi Esprit Yachting’in davetiyle, yine bir Azimut girişimi olan Marina di Valetta’da inceleme fırsatı bulduk.

Yazı PELİN ÖZCANLI, Fotoğraflar AZIMUT YACHTS ARŞİVİ

Azimut Yachting Gala geçen Haziran’da, İtalya’nın Doğu Sicilya bölgesindeki tablo gibi kasaba Taormina’da 12. kez gerçekleştirildi. Etna’nın eteğinde, 17. yüzyıldan kalma San Marco Kalesi’ndeki etkinlikte Azimut’un en ikonik modellerinin yanı sıra yeni Magellano 60 da ilk kez ortaya çıktı. Hemen ardından, 12-17 Eylül’de Cannes Yachting Festival’da dünya prömiyerini yapmadan önce Magellano 60, Espirit Yachting (AzimutIBenetti Group, Nautor’s Swan ve Williams Performance Tenders Malta temsilcisi) ile Malta’ya indirildi. Tauss ailesinin tekne tutkusunun şirkete dönüşmüş hali Esprit Yachting’in Yönetici Direktörü Niki Tauss’a ulaştık. Geçmişinde Pazarlama ve Yeni Medya deneyimleri bulunan Niki’nin Malta’da tüm dikkatleri Magellano 60’a çektiği göz alıcı organizasyonlardan birine katılma fırsatı yakaladık.

Magellano 60’ın Malta’daki ilk gösterimi 15 Haziran’da Azimut’un ve Esprit Yachting’in kendi marinaları, Marina di Valetta’daydı. Marina di Valetta; AzimutIBenetti Group’un marina geliştirme bölümü Marina di Varazze S.r.l. ile hâlihazırda işlettiği Varazze, Viareggio, Livorno ve Moskova’daki marinalar arasındaki konsorsiyum neticesinde, 7,4 milyon Euro’luk bir yatırımla 2016’da açılmıştı. Konsorsiyuma Malta’da konaklama, mobilya, inşaat, vb. alanlarda adı sağlam bazı yerel şirketler de dahil ve Esprit Yachting de yatçılık kolunda bunlardan biri.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

Magellano 60, Marina di Velatta’nın girişindeki -Tauss Holding girişimi- SA/MI/ZU Mediterranean Restaurant’ın önüne bağlanmıştı. SA/MI/ZU’nun Magellano 60’ın koyu yeşil gövde renginde hazırladığı şık kokteyller eşliğinde tekneyi inceledik. Magellano 60; Magellano 66, Magellano 25M ve amiral gemisi Magellano 30M’den oluşan zamansız Magellano serisinin yeni başlangıç modeli. 18,47 metre boyunda, 5,15 metre genişliğindeki tekne Ken Freivokh imzalı. İlk bakışta, her iki yanında bulunan ve serinin imzası haline gelen tik panjurlar dikkat çekiyor.

Azimut’un sürdürülebilirlik vizyonuyla işlenen Magellano 60, ikinci jenerasyon “Dual Mode Hull”a sahip. Böylece markanın Düşük Emisyonlu Yatlar koleksiyonuna katılan 60, kendisiyle aynı ağırlıktaki ve geleneksel sert çeneli gövdeli, şaftlı teknelere kıyasla yüzde 20 daha az yakıt tüketiyor. 60’ın başka önemli bir özelliği ise, AzimutIBenetti Group ile Eni Sustainable Mobility arasındaki yatçılık endüstrisini karbondan arındırma anlaşmasını başlatmış olması. Magellano 60 bu anlaşma kapsamında ilk seyrini HVOlution’la, yani Eni Sustainable Mobility tarafından atık ham maddelerden, bitkisel artıklardan ya da gıda zinciriyle rekabet etmeyen mahsullerden elde edilen yağlardan üretilen, yüzde 100 hidrojene bitkisel yağdan (HVO) bir biyoyakıtla yaptı.

SONSUZ ÖZGÜRLÜK

“İçinizdeki kâşifi özgür bırakın” diyen Magellano 60, uzun menzilli bir crossover. 730’ar beygirlik çift MAN motorla donatılan teknenin yakıt kapasitesi 3 bin 650 litre. Seyir hızı 18 knot, en yüksek hızı ise 26 knot’a erişiyor. Teknede denizle iletişim üst seviyelerde tutulmuş ve özgürlük hissi uzun yollar gidebilmekle beraber tasarımda cam detaylarla da desteklenmiş. Magellano 60’ın havuzluğu, kıçındaki cam korkulukla bir sonsuzluk terası adeta. Buradaki oturma grubu, yükseltilebilen masası sayesinde tatmin edici bir yemek bölümüne dönüştürülebiliyor.

Havuzlukla salonu sürgülü cam kapı ayırıyor. Salonun iskelesindeki kuzineden de havuzluğa pencere açılıyor. Bir pencere ve iki bar taburesiyle havuzluk ve kuzine arasında bağlantı kuruluyor. Salon komple camlarla çevrili fakat sancak taraf, boydan boya camın önüne yaslanan karşılıklı iki koltuğuyla direkt “keyif” sözcüğünü çağrıştırıyor. İskelede de U şeklinde altı kişilik bir koltuk mevcut. Salonun önünde, sancakta iki kaptan koltuğu ile tam donanımlı bir kumanda mahalli bulunuyor. İskele önden ise alt güverteye iniliyor.

ALT GÜVERTE

Alt güvertede tam ortada tüm genişlikten faydalanan ana kamara yer alıyor. Suda uzun konaklamalarda konforlu bir sığınak olan özel kamara; Viyana hasırlı mobilyadan, yumuşak yatak başlığına, detaylarla zarifleştirilmiş. Ana kamaranın dekorasyonu, tekne sahibini bir wellbeing vahasındaymış gibi sarmalama mantığıyla düşünülmüş. Altı kişiyi ağırlayabilen alt güvertede sancakta ikiz yataklı bir konuk kamarası, başaltında ise çift kişilik yataklı bir konuk kamarası mevcut. Üç banyolu teknenin yüzme platformundan ulaşılan lazaretine de banyolu ve tek yataklı bir mürettebat kabini konmuş.

FLYBRIDGE VE ÖN GÜVERTE

Pek çok sosyalleşme yeri sunan Magalleno 60’ın havuzluğun sonuna kadar uzatılmış flybridge’i, açılabilir detaylı hard-top’la korunuyor. Fly’ın önünü düşük profilli şık bir cam siperlik sarıyor. Teknede ikinci bir kumanda mahalli, fly’ın sancağına yerleştirilmiş. İskelede büyük bir yemek oturma grubu konumlanıyor. Estetik korkuluklu kıçta ise bir oturma bölümü ve bir wet-bar mevcut. Magellano 60’ın ön güvertesi de her yeri gibi akıllıca değerlendirilmiş. Üzeri gölgelendirilebilen ön güverteden de bambaşka bir açıdan denizin tadı çıkarılabiliyor. Burası ayarlanabilir detaylarıyla hem oturma hem de konforla güneşlenme yeri şeklinde kullanılabiliyor.

Magellano 60 ile ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki ay Cannes Yachting Festival’da açıklanacak. Haziran’dan beri Malta sularında Esprit Yachting’in iş birlikleriyle sıklıkla gördüğümüz Magellano 60, Haziran sonunda ise Mediterranean Film Festival’da ünlü oyuncuları ağırlayarak kendini ortaya koydu.☸