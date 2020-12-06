Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı; İLK KEZ DÜZENLENDİ

Ülkemizde yelken sporunun geleceği için önemli bir adım daha atıldı. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez gerçekleştirilen uluslararası yat yarışı, güçlü sponsorlarıyla da bu işe gönül verenler adına umut vadeden bir organizasyon oldu. Fotoğraflar KAYIHAN HASIRCI, İAYYK ARŞİVİ

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve önemli markaların sponsorluklarıyla, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) tarafından, 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Ödül töreni ise 15 Kasım’da Esma Sultan Yalısı’nda yapıldı. İAYYK Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, törende şunları söyledi: “Yelken sporunun ülkemizde çok daha geniş kitlelerce sevilmesi, takip edilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenmiştik ve yarışlar aracılığıyla bu spor dalının geleceğine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra yarışlar vesilesiyle Türkiye markası için bir değer sağlamaktan gururluyuz.” Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, yarışçılar açısından da etki alanlarını geliştirmeleri için yeni fırsatların doğabileceğini müjdeledi…

BOĞAZ YARIŞI’NDAYDIK

Yarış, 29 Ekim’de Boğaz’da, 31 Ekim’de Caddebostan’da Mavi Vatan Kupası ve 1 Kasım’da Adalar parkurunda Barbaros Hayreddin Paşa Kupası olmak üzere üç etaplıydı. En çok rağbet gören Boğaz etabına IRC, Sportsboat ve Gezgin sınıflarında 61 tekne kayıt verdi. Gezgin sınıfı 29 tekneyle tarihinin en yüksek katılımına ulaştı. Türkiye’nin en profesyonel çalışan IRC 0 teknesi “Comet A Arkas”ın İzmir’den İstanbul’a gelmesi de yarış için dikkat çeken bir detaydı. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan beklenen ekipler ise pandemi yüzünden gelemediler. Biz Boğaz etabına Octopus Sailing Academy ile girdik. Türkiye’nin birçok bölgesinde yarışmış, 15 yılı aşkın deneyime sahip yatçılardan oluşan Octopus Sailing’i Cavit Aksoy iki sene önce kurdu. Kalamış’ta kişilere ve kurumlara temel ve ileri seviye yelken eğitimleri veriyorlar. Bireysel ve kurumsal yarış takımları kurmakla meşguller. Seneye Octopus’u parkurlarda daha çok göreceğiz. Teknemiz bir Elan 340 idi. IRC 3 kategorisinde bir tekne fakat Cavit o gün için hiç yarış deneyimi bulunmayan öğrencilerini bir araya getirmişti. Dolayısıyla Gezgin sınıfına dahil olduk. Yarış bizim teknede ders gibi geçti; Cavit baştan sona ne yapılıyorsa hepsini detaylıca anlattı. Cumhuriyet Bayramı’na denk düşen coşkulu ilk yarış, Dolmabahçe Sarayı önünde, Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşunun ardından start aldı. Başta rüzgâr yok denecek kadar azdı, Four Seasons’a zar zor ulaştık. Ortaköy şamandırasına yaklaşırken güneyden tazeleyen havayla balon açtık. Ortaköy şamandırasını döndükten sonra ise Galataport İstanbul’a orsa, oradan Moda Burnu’na dar apaz gittik ve finişi sekizinci sırada gördük. 29 Ekim etabında finişi ilk veren de Comet A Arkas’tı. Boğaz’da yarışmak, ister amatör ister profesyonel, herkesin kendince tadını çıkarabileceği bir parkur ve bunu ilk kez yaşayan bir ekibin heyecanına tanıklık etmek de ayrıca güzeldi. ☸