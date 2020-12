TEKNEDE HER GÜN ISTAKOZ, HER GÜN HAVYAR NEREYE KADAR!

Yat şefliği, nabza göre “lezzetli” bir şerbet yapmaktan ibarettir. Bu sayıda ise sizleri bir kadın şefle, Grace Dvornik’le tanıştıracağım. Kendisi dünyanın herhangi bir yerinde çalışmadığı zamanlarda büyükanne ve büyükbabası ile mutfakta yemekler yaptığı sosyal medya paylaşımları ile de herkesin kalbini kazanmış bir şef.

Geçen sayıdan itibaren dünya çapında bilinen yat şefleri ile yaptığım röportajları okumaya başladınız. Yat şefliği, yatın boyutuna göre kategorilendirilir. Mesela 70 metre bir süperyatın Head Chef’i fine dining mutfak üzerine gidiyorsa, 30 metre bir motoryatta daha mütevazı yemekler pişer. Bu durum, yat mutfağının büyüklüğü, imkânları ve beklentilerle çok ilintilidir. Öyle yat sahipleri vardır ki, 30 metre yatta da şahane bir servis çıkarabilecek imkânlarla donatır mutfağı. Şefi de ona göre seçer, yine çok “süslü” yemekler yer. Kimi yat sahibi de, teknesi 70 metre bile olsa, family style (aile stili) dediğimiz daha az “süslü”, daha mütevazı, daha aile yemekleri yemek ister. Sonuçta her zaman esprisini yaptığım konuya döndük: Her gün ıstakoz, her gün havyar da nereye kadar! Bir yat sahibi, ıstakozlar havuzda uyurken şefinden sadece domates soslu makarna da isteyebilir, akşam yemeğini bir tostla da geçiştirebilir. Yat şefliği, nabza göre “lezzetli” bir şerbet yapmaktan ibarettir. İster şerbeti sade sun, ister kristal kadehlere koy… Bu sayıda ise sizleri bir kadın şefle, başarılı kariyeriyle tanıştıracağım. Grace Dvornik de Atlantico’nun temsil ettiği yat şeflerinden. Grace’i uzun zamandır takip ediyorum, kariyer yolunu izliyorum. Grace, “ailemizin kızı” gibi. Gülümsemesiyle, ağzınızın suyunu akıtacak lezzetli yemekleri ile, büyükanne ve büyükbabası ile mutfakta yemekler yaptığı sosyal medya paylaşımları ile herkesin kalbini kazanmış bir şef. Bu öyle tatlı bir “kalp kazanma” ki, süperyat dünyasının ödüllerinden birine bu yıl “Yılın şefi” alanında aday oldu. Öyle okul üzerine okul katmış, elinde şef cımbızları ile havalı göstermiyor yaptığı işleri. Bazen yat şefliği bu tatlılıkta da gidebiliyor. Kariyerini aile yemekleri üzerine yoğunlaştırmak isteyen genç şef adayları için ilham verici bir öyküsü var. Grace Dvornik, 28 yaşında bir yat şefi. Clearwater Beach, Floridalı ve yat sektörüne geçişi aslında şef olarak değil, gemici olarak! Üniversite eğitiminden sonra denizciliğe olan sevdası ağır basmış bir genç kız. İlk işi de charter yapan bir yelkenli teknede üç sezon boyunca devam ettiği “deckhand/mate” görevi. Gerisini Grace’ten dinleyelim. Devamı Aralık 2020 sayımızda…