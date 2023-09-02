EGE’NİN SULARINDA BÜYÜK BALIK İÇİN KIYASIYA REKABET YAŞANACAK

Sportif balıkçılıkta Avrupa’nın en popüler turnuvaları arasında gösterilen “Furuno Big Fish Çeşme 2023” 21-24 Eylül tarihleri arasında 16’ıncı kez düzenlenecek. “Yakala Bırak Yaşat” mottosuyla düzenlenen turnuvaya amatör balıkçılık tutkunlarının yanı sıra ünlü isimler de kurdukları takım ve tekneleriyle katılacak. Bu yıl Türk ve yabancı bayraklı 50’den fazla tekne ile 300’den fazla amatör balıkçının Çeşme Marina’dan denize açılması beklenirken, Ege suları bir kez daha kıyasıya mücadeleye sahne olacak. 24 Eylül tarihinde organize edilecek turnuvanın gala gecesinde ise dereceye girenler açıklanırken, denizlerimize önem verilmesinin altı bir kez daha çizilecek.

Türkiye’nin sportif balıkçılık alanın da önde gelen isimlerinden biri olan Ertuğrul İçingir liderliği ve başhakemliği ile gerçekleştirilecek turnuvayı yaklaşık 10 bin kişini izlemesi bekleniyor. İş dünyası ve cemiyet hayatından ünlü simaların yanı sıra, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konuklar da Çeşme’de bu heyecan dolu turnuvayı yaşayacaklar.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen amatör sportif balıkçıların katılacağı turnuva; “Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma” felsefesini temel alıyor. En büyük balığı yakalamak için rekabete girecek olan amatör balıkçılar, yakaladıkları balıkları ölçüm işlemi sonrasında tekrar ait oldukları yer olan denizlere bırakacaklar. Balıkçılık sporunu geniş kitlelere yayma ve bilinçli avlanmayı teşvik etme amacını güden turnuvada, çevre hassasiyeti konusuna da dikkat çekilecek.

“Furuno Big Fish Çeşme 2023” heyecanını yaşamak isteyen amatör balıkçılar tekneleriyle birlikte “bigfishturkey.com” web sitesinden kayıt yaptırabilecekler. Balıkçılık tutkunları da heyecan dolu turnuvayı “bigfishturkey” Instagram hesabından takip edebilecekler.