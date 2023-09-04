Cannes prömiyerleri

Yatçılık dünyasının nabzını tutan Cannes Yachting Festival, 12 Eylül’de kapılarını açıyor. Altı gün sürecek fuar boyunca şehrin iki limanı 700’e yakın tekneye ev sahipliği yapacak. Yeni lansmanlar, basın toplantıları, konferanslar, ödül törenleri ve şık davetler ile yeni sezonun neler getireceğini öğreneceğimiz en önemli buluşma. Sirena, Ege Yat, Mazu gibi ünlü Türk tersanelerinin de en yeni teknelerini ilk kez sergileyeceği bu önemli organizasyonda ülkemizde temsilciliği bulunan markalar arasından “40 Dünya Prömiyeri”ni bir araya getirdik. Cannes’a gitmeden bu dosyayı mutlaka okuyun (s.38)…

Fuarlar, lansmanlar, yeni temsilciliklerle ülkemizdeki tekne sayısı artarken, altyapı, barınma sorunu ve deniz kültürünün yaygınlaşması konuları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yazarımız Emir Kunt yıllar içerisinde dergimizde kaleme aldığı uyarı niteliğindeki yazılarından bir derlemeyle sorunları ve mevcut durumu anlattı. Maalesef durum vahim (s.110). Süha Umar da denizlerimizin ve tekneciliğin geldiği yeri Avrupa çanağındaki denizci ülkelerden örneklerle anlatıyor ve soruyor “Nasıl oluyor da oluyor?” (s.116) Cem Gürdeniz klasik teknelerin Kalamış’taki buluşmasını duyurduğu yazısında deniz mirasımızı nasıl koruyamadığımıza dikkat çekerken (s.90), Mehmet Bezdan, Pearl Harbour Baskını’nda batan USS Arizona’ya Amerikalıların nasıl değer verdiğini anlatarak kendi mirasımıza nasıl davrandığımızı hatırlatıyor (s.130)…

Ülkemizde denizcilik ve yatçılık adına atılması gereken çok adım, gidilmesi gereken çok yol var. Bu bilincin oluşması için bu mecrada kalem oynatan, fikir beyan eden yazarlarımız bu sayıda da katkı sunmaya devam ediyorlar. İki yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte bir katamaranda yaşayan Miray Süleymanoğlu Öncü tekne hayatının merak edilenlerini yazdı (s.98). Alper Günoral yelken eğitimi üzerine (s.138), Tanıl Tuncel takılan demiri nasıl kurtaracağımıza dair bilgiler verdi (s.134). Günoral ayrıca bu sayıyla birlikte yeni bir yazı dizisine başlıyor ve alanında uzman denizci kadınları dergimize konuk ediyor. İlk konuk genç ve başarılı deniz hukuku uzmanı Dilara Ayşe Dayıoğlugil. Geçen ay terfi alarak tarihe geçen ilk kadın amiralimiz Tuğamiral Gökçen Fırat’a da atıfta bulunan Günoral “Denizci Kadınlar” köşesindeki yazısını şöyle bitiriyor: “Kadınlar deniz yaşamının her alanında önemi artan rollerle karşımızda. Kadınların denizlerdeki rolü arttıkça denizciliğimize olumlu katkıları çoğalmaya devam edecek. Mavi Vatan hepimizin” (s.86)…

Denizciliğimizin muasır medeniyetler seviyesine geleceği günlere kavuşmak dileğiyle…

Keyifli okumalar…