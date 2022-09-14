2023’ün tekneleri Cannes podyumunda

Cannes, Southampton, Genoa, La Rochelle, Monaco… Avrupa’da boat show’ların ardı ardına düzenlendiği Eylül, denizcilik camiasının en hareketli olduğu ay. Ayın en önemli organizasyonu ise şüphesiz, Cannes Yachting Festival. 6-11 Eylül’deki fuar şehrin iki ayrı limanında 600 tekneyi ağırlayacak. 138 dünya prömiyerinin gerçekleştirileceği festivalden 2023 model 30 tekneyi sizin için seçtik. 45 yıllık bu köklü fuarı ziyaret etmeden önce dosyamızı mutlaka okuyun… Kapak teknemiz Rio ise ay sonunda bir başka fuarda olacak. İtalyan CRN’nin 62 metrelik güzeli, megayatların arenası kabul edilen Monaco Yacht Show’a damgasını vurmaya hazırlanıyor. Denizde bir sanat eseri gibi duran yatın tüm detaylarını nefis fotoğraflar eşliğinde sayfalarımızda bulacaksınız…

Bu ay “gezi özel bölümü”nde birbirinden değerli yazarlarımız seyir notlarını paylaşıyor. Sarı yaza yakışır gezilerde Ali Boratav, Gökova’daki Ayın Koyu’nun yeniliklerini anlatıyor. Süha Umar, Kitab-ı Bahriye’nin dümen suyunda yaptığı seyirlere bir yenisini ekleyip Reis’in “Santoron” dediği Santorini Adası’na dümen kırıyor. Deniz Kurt Görsev, İtalya’nın en ünlü adası Capri ve lezzetlerini; Alper Günoral, Sardinya’dan Fethiye’ye yaptığı tekne transferini sayfalarına taşıyor. Daha önce Hollanda’dan İsviçre’ye kadar göller ve nehirlerde SUP yapan Tanıl Tuncel ise bu kez İrlanda’da…

En yeni tekneler, denizci sohbetleri, marin dünyadan en son haberlerle Eylül sayımız yine dopdolu. Burcu Kuş ve Yasemin Şefik’in İstanbul’dan Marmaris’e uzanan macerası, yılların motoryatçısı iş insanı Turgut Toplusoy’un yelkenliye geçişi, katamaranında alargada tek başına yaşayan Özlen Yüceler’in tavsiyeleri, 8 metrelik nostaljik teknesini hem ev hem ofis olarak kullanan Fatih Özaltın’ın hikâyesi ise bu ayın ilham veren konuları…

Mavi hayallerimizi sürdürdüğümüz, doğaya, denize saygı duyup koruyup kolladığımız bir Eylül geçirmek dileğiyle…

Keyifli okumalar…