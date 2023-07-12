Longines, ayın evreleri fonksiyonuna sahip yeni FLAGSHIP HERITAGE modellerini tanıttı 

FLAGSHIP modellerinin şıklığı ve sadeliği, bu Longines koleksiyonunu zamana meydan okuyan bir klasik haline getiriyor. Kanatlı kum saati logosunu taşıyan marka, 2023 yılında FLAGSHIP HERITAGE koleksiyonuna, her biri ayın evreleri fonksiyonu taşıyan üç yeni model ekledi. Teknik uzmanlık ve estetiği bir kasada birleştiren seri, tarihi FLAGSHIP modellerine ithafta bulunuyor.

Longines bu yıl Flagship Heritage koleksiyonunu ayın evreleri fonksiyonuna sahip yeni modellerle genişletiyor. Sade ve zamana meydan okuyan tasarımıyla arka kapağı vidalı çelik kasanın çapı 38,5 mm. Zımparalanmış saten yüzey, kısaltılmış boynuzlar ve zarif kıvrımlara sahip yeni tasarım her bileğe uyumlu ölçülerde tasarlandı.

1950’lerin sonlarından bu yana markanın sembolü haline gelen Flagship serisi, Longines’in ilk koleksiyonlarından biriydi. Koleksiyona adını veren “flagship” (İngilizcede amiral gemisi), filonun başkumandanının forsunu taşıyan gemiden gelmektedir. Flagship Heritage koleksiyonunun simgesi olan altın madalyon üzerinde bir karavel, saatin vidalı arka kapağına kabartmayla işlenmiştir.

Saatler ayın evreleri fonksiyonlu, kendinden kurmalı L899.5 mekanizmayla çalışıyor. Saat 6 hizasındaki küçük bir kadran üzerinde dönen bu astronomik gösterge, modele bağlı olarak ay renklerinde tarih gösterge ibresi, saat imleri ve akrep, yelkovan ve saniye ibreleri ile eşleştirilmiştir. Ayrıca kalibre, manyetik alanlara karşı direnç ve üstün hassasiyet sunan bir silikon denge yayı ile donatılmıştır. 72 saate kadar güç rezervine sahiptir.

Yeni Flagship Heritage modellerinde orijinal 1957 tasarımından ilham alan çarpıcı kubbeli kadranlar da bulunuyor. Gümüşlü opalin, gümüş gün ışığı veya mavi gün ışığı bu kadranlar, saat üç, dokuz ve 12 konumlarında uzanan yaldızlı veya gümüş kaplı on bir adet saat imiyle zenginleştirilmiştir. Akrep ve yelkovan, modele bağlı olarak yaldızlı ya da gümüş kaplamalıdır. Bu saat imleri, hem gündüz hem gece ideal okunabilirlik için Super-LumiNova® ile kaplanmıştır.

Kadranların renkleriyle muhteşem bir ahenk oluşturan kahverengi, gri veya mavi deri kayışlar, yeni Heritage tokalar ile bilekte mükemmel bir rahatlık sunuyor.

Serinin tarihi modeline çarpıcı bir övgü niteliğindeki yeni Flagship Heritage modelleri, teknik uzmanlığı zamana meydan okuyan zarafetle birleştiriyor.