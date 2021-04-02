Seri üretimde Türk imzası

Türkiye, her yıl yat üretiminde dünyada ilk sıralarda kendine yer bulan, sağlam tersanecilik geleneğine sahip bir ülke. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde yer alan üretim üslerinde, kişiye özel yat inşasında çok önemli başarılara imza atıyor. Bu başarıyı son yıllarda seri üretimde de göstermeye başladı. Türk tersanelerinin yarattığı marka ve modeller, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yerinde tekne tutkunlarıyla buluşuyor. Okyanus ötesi boat show’larda seri üretim Türk tekneleri sergileniyor, pazarlanıyor. Biz de bu başarının peşinden giderek bu ay Türk teknelerini araştırdık. Son dönemde popüler olan modeller arasından 8 ile 26 metre boy aralığında, seri üretim 10 Türk yatını listeledik…

Yat üretimi geliştikçe zaman zaman tasarımda farklılık arayışlarını da görüyoruz. Fark yaratmak isteyenler bazen bir sanat eseri ortaya koyarken bazen de kitsch tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Bu ay kapağımıza taşıdığımız Voice, bu arayışın başarılı örneklerinden. İtalyan CRN’in 62 metrelik megayatı, sahip olduğu donanım ve sertifikalar ile de çağdaş yatçılıkta yaratıcılık ve inovasyonun da simgesi olmaya aday. Megayat sayfalarımızın konuğu ise tam bir sanat eseri. Daha önce 143 metrelik mega-yelkenli “Sailing Yacht A” ile deniz üzerindeki tasarım anlayışını alt üst eden Alman tersane Nobiskrug’un son eseri Artefact de yine sıra dışı görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 80 metrelik bu enteresan yatı çarpıcı fotoğraflarıyla sayfalarımıza taşıdık…

Bu ayın dosya konusuysa charter. 2020’de olduğu gibi bu sezonun da gözdesi tekne tatili olacak. Mürettebatlı mürettebatsız bareboat, gulet, katamaran, motoryat kiralayan firmalar ile online tekne kiralama platformlarının kapısını çaldık. Sezon beklentilerini, doluluklarını, erken rezervasyon indirimlerini, Covid-19 önlemlerini, filolarındaki tekneleri ve önerdikleri rotaları sorduk. Rezervasyonların hızla dolduğunu belirtmekte yarar var…

Bu sezon da denizlerde buluşmak dileğiyle…

Keyifli okumalar…