Yacht Türkiye Mayıs 2024 – 219

9 Mayıs 2024 / yorum yapılmamış

24 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

26 ALESTA

Numarine, Sirena Marine, Azimut Yachts, BLC Yachts, Pershing Yachts, Riva Yacht, Antonini Navi, Nauta Design, Bosphorus Boat Show, İzmir Boat Show, Columbus Yachts, CRN, Custom Line, D-Marin, TYBA Charter Show, Rahmi M. Koç Müzesi, Diyarbakırlı Tahsin Bey…

36 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

40 YACHT DECO

İç ve dış mekân tasarım trendleri, tekstil, mobilya ve marin aksesuarlar…

64 YACHT INTERIORS

İ. Işıl Yıldırım’ın kaleminden yat iç mekânlarında tamamlayıcı ürünler…

66 KAPAK

Stili ve performansı ile öne çıkan Hanse 410…

74 TEST

İtalyan Solaris Power 44 ile İstanbul’da test seyri…

84 MEGAYAT

Türk tersane Mengi Yay imzalı 44 metrelik Gisa…

96 TERSANE

Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in en büyük refit merkezi olmayı hedefleyen Yacht Factory…

102 KILAVUZ

Tekne tatili sezonu başlangıcında avantajlar, kampanyalar…

114 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, yeni sezon için huzurlu küçük koy önerilerinde bulundu…

124 KEYİFLİYİM

Miray S. Öncü’den sezona girerken “sürdürülebilir” denizcilik tavsiyeleri…

132 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, denizlerimizdeki güncel sorunları sorguluyor…

138 YACHT CHEF

Deniz Kurt, doğru şefle doğru yatın buluşmasını kaleme aldı…

140 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Kasos Adası’nda keşfedilen batıkları kaleme aldı…

144 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, yavaşlayan ve artan sıcak hava dalgalarının etkilerine dikkat çekti…

146 KİTAP

“Hava Tahminini Geliştirmek İçin 50 Öneri”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…

148 DENİZCİ KADINLAR

Alper Günoral’ın bu ayki konuğu sektörün başarılı profesyonellerinden Virna Derofe…

152 DENİZ KÜLTÜRÜ

Efsanevi denizci Jon Sanders’ı odağa alan bir solo dünya turları incelemesi…

154 TRAMOLA

Tırhandil Cup, TAYK 2024 Trofesi, Schüco-BAYK Kış Trofesi, Grand Prix Ecole Navale, Transat CC…

156 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, deniz savaşlarında yaşanan dönüşümü anlattı…

162 OTOMOBİL

Volkswagen Tiguan, MG HS Luxury, Peugeot 2008 1.2 Puretech, Alpine A110…

Post Views: 248
Dergide Bu Ay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.