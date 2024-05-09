Yacht Türkiye Mayıs 2024 – 219

24 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
26 ALESTA
Numarine, Sirena Marine, Azimut Yachts, BLC Yachts, Pershing Yachts, Riva Yacht, Antonini Navi, Nauta Design, Bosphorus Boat Show, İzmir Boat Show, Columbus Yachts, CRN, Custom Line, D-Marin, TYBA Charter Show, Rahmi M. Koç Müzesi, Diyarbakırlı Tahsin Bey…
36 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
40 YACHT DECO
İç ve dış mekân tasarım trendleri, tekstil, mobilya ve marin aksesuarlar…
64 YACHT INTERIORS
İ. Işıl Yıldırım’ın kaleminden yat iç mekânlarında tamamlayıcı ürünler…
66 KAPAK
Stili ve performansı ile öne çıkan Hanse 410…
74 TEST
İtalyan Solaris Power 44 ile İstanbul’da test seyri…
84 MEGAYAT
Türk tersane Mengi Yay imzalı 44 metrelik Gisa…
96 TERSANE
Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in en büyük refit merkezi olmayı hedefleyen Yacht Factory…
102 KILAVUZ
Tekne tatili sezonu başlangıcında avantajlar, kampanyalar…
114 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, yeni sezon için huzurlu küçük koy önerilerinde bulundu…
124 KEYİFLİYİM
Miray S. Öncü’den sezona girerken “sürdürülebilir” denizcilik tavsiyeleri…
132 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, denizlerimizdeki güncel sorunları sorguluyor…
138 YACHT CHEF
Deniz Kurt, doğru şefle doğru yatın buluşmasını kaleme aldı…
140 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Kasos Adası’nda keşfedilen batıkları kaleme aldı…
144 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, yavaşlayan ve artan sıcak hava dalgalarının etkilerine dikkat çekti…
146 KİTAP
“Hava Tahminini Geliştirmek İçin 50 Öneri”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…
148 DENİZCİ KADINLAR
Alper Günoral’ın bu ayki konuğu sektörün başarılı profesyonellerinden Virna Derofe…
152 DENİZ KÜLTÜRÜ
Efsanevi denizci Jon Sanders’ı odağa alan bir solo dünya turları incelemesi…
154 TRAMOLA
Tırhandil Cup, TAYK 2024 Trofesi, Schüco-BAYK Kış Trofesi, Grand Prix Ecole Navale, Transat CC…
156 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, deniz savaşlarında yaşanan dönüşümü anlattı…
162 OTOMOBİL
Volkswagen Tiguan, MG HS Luxury, Peugeot 2008 1.2 Puretech, Alpine A110…