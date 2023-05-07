Tekne tatili sezonu açılıyor

Mavi Yolculuk günleri başlıyor. Bu keyfe sayılı günler kala yat kiralama firmalarının kapısını çaldık; filolarındaki tekneleri, haftalık ücretlerini, kampanyalarını, indirimlerini ve rota önerilerini öğrendik. Eşsiz koylarımızda mavi tatili yaşamak isteyenlerin hazırladığımız dosyaya mutlaka göz atmalarını ve tekneler dolmadan bir an önce planlarını yapmalarını öneririm…

Yazarlarımız da mavi rotaları kaleme aldı. Tanıl Tuncel teknesi Kelebek’i Sığacık’tan Gökova’ya taşıdı ve yeni “mahallesi” Gökova Ören Marina’yı anlattı. Alper Günoral rehber niteliğinde bir yazı hazırladı ve seyir öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri sıraladı. Balkanlar’ın Adriyatik’teki şirin ülkesi Montenegro da büyüleyici körfezi Boka Bay’in kartpostallık fotoğraflarıyla sayfalarımızda…

En yeni tekneler ve yatçılık dünyasından güncel haberlerle hazırladığımız Mayıs sayımızın kapağında ise İtalyan Absolute Yachts’ın en son modellerinden 56 Fly var. Megayat sayfalarımızın konuğu da bir başka İtalyan tersane Tankoa’nın Francesco Paszkowski imzalı 50 metrelik hibrit yatı Kinda. Bodrumlu Ege Yat ile ünlü Türk tasarımcı Rıza Tansu’nun iş birliğini, yatçılık üzerine birçok hizmet veren Xone Superyacht Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Levent Baktır’ın bayrak tescili röportajı ve tekne transferi alanında çalışkan bir ekip olan İdalinsailing’in kurucusu Fatih İştutan söyleşisi içerideki konulardan bazıları…

Sezon öncesi teknesini hazırlayanlar için de özel bir bölümümüz var bu ay. İç ve dış mekân tasarım trendleri, tekstil, mobilya ve marin aksesuarlarla hazırladığımız “Yacht Deco” sayfaları teknelerinizi renklendirecek önerilerle dolu…

Güzel bir sezon geçirmeniz dileğiyle, iyi tatiller, keyifli okumalar…