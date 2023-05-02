Denizde yolunuzu kaybetmeyin

Navigasyon uygulamaları denizcilerin hayatını kolaylaştırdı ve özellikle kendi teknesini kullanan amatör denizcilere büyük kolaylık sağladı. Peki Türkiye’deki en popüler uygulamalar hangileri?

Navionics

Navionics, yat ve tekne sahiplerinin favori navigasyon uygulamalarından biridir. Dünya çapında 2 milyondan fazla aktif kullanıcısı ile Navionics, son derece güncel haritalar, rüzgar ve hava tahmini, ve yararlı özellikler gibi bir dizi özellik sunar. Navionics, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanım sağlar.

iSailor

iSailor, yat ve tekne sahipleri için tasarlanmış bir diğer popüler navigasyon uygulamasıdır. Uygulama, en güncel haritalar, hava tahmini, rüzgar tahmini, su seviyesi ve akıntı hızları gibi bir dizi özellik sunar. iSailor, kolay kullanımı ve doğru verileri sayesinde denizcilerin sıklıkla tercih ettiği bir uygulamadır.

Garmin BlueChart Mobile

Garmin BlueChart Mobile, denizcilik tutkunları için tasarlanmış bir diğer popüler navigasyon uygulamasıdır. Uygulama, son derece detaylı ve güncel haritalar, hava tahmini, rüzgar tahmini, su seviyesi ve akıntı hızları gibi bir dizi özellik sunar. Ayrıca, kullanıcılar uygulamayı GPS cihazlarına da bağlayabilirler.

OpenCPN

OpenCPN, yat ve tekne sahipleri için bir diğer popüler navigasyon uygulamasıdır. Uygulama, güncel haritalar, rüzgar ve hava tahmini, su seviyesi ve akıntı hızları gibi özellikler sunarken daha gelişmiş kullanıcılar dilerlerse uygulamayı açık kaynak kodlu bir proje olarak düzenleyebilir ve kendi özelliklerini ekleyebilirler.

Aqua Map

Aqua Map, yat ve tekne sahiplerin tercih ettiği diğer bir uygulamadır. Güncel haritaları, hava tahminini, rüzgar tahminini, su seviyesini ve akıntı hızları gibi bir dizi özelliği sunan Aqua Map, doğru ve detaylı verileri sayesinde denizcilerin güvendiği uygulamalar arasına girmiştir.

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