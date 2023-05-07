Yacht Türkiye Mayıs 2023 – 207

7 Mayıs 2023 / yorum yapılmamış

22 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

24 ALESTA

Sirena Yachts, Numarine, Mazu Yachts, Turquoise Yachts, Minoa Yachts, Skilso Yachts, Volant Yacht, Royal Huisman, Nerea Yacht, Kavi Yacht, Nuvolari Lenard, TYBA, D-Marin, Mercury Marine, Rahmi M. Koç Müzesi, Yalıkavak Marina…

34 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…

38 YACHT DECO

İç ve dış mekân tasarım trendleri, tekstil, mobilya, marin aksesuarlar…

56 KAPAK 

Konforlu ve karizmatik Absolute 56 Fly…

64 YENİ 

Doğu Akdeniz’in köklü tersanelerinden Ege Yat ile ödüllü tasarımcı Rıza Tansu’nun iş birliği…

68 MEGAYAT 

Tankoa Yachts’ın 50 metrelik hibrit ve zarif M/Y Kinda’sı…

80 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda mürettebat alanlarını yazdı…

82 SEKTÖR 

Bayrak tescil işlemleri de yapan Xone Superyacht Group’un yeni projeleri ve faaliyetleri…

86 KILAVUZ

Tekne tatili için yat kiralama firmalarından kampanyalar ve rota önerileri…

100 SEYAHAT

Yatçı dostu ülke Montenegro’da büyüleyici Boka Bay…

108 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Kelebek’le Gökova’ya dönüş seyrini anlattı…

116 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral’ın kaleminden “seyir planlaması”…

120 TRANSFER

Tecrübeli ekibiyle tekne transferleri gerçekleştiren İdalinsailing…

124 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, son dönem çekilmiş gastronomi ile ilgili öne çıkan filmleri inceledi…

126 KİTAP

Talat Kırış’ın ikinci kitabı “Uzak Deniz Küçük Yağmur”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…

128 GÜNDEM

Deniz Güler, geçen ay teslim edilen amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’yu değerlendirdi…

132 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, bir meslek olarak “gemi komutanlığı”nı yazdı…

136 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, dünya denizcilik tarihinde yer alan ilk uçak gemisi örneklerini araştırdı…

138 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, bir kitabı referans alarak haritalarda İzmir’i inceledi…

142 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden, iklim değişimin ormanlara etkileri…

144 TRAMOLA

The Ocean Race, Dragon Dünya Şampiyonası, Beneteau Seascape Edition Challengers, Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü, Fatih Baş’ın kaleminden Bayk Kış Trofesi’nde yaşanan kaza, Alper Günoral’ın kaleminden Global Solo Challenge…

154 OTOMOBİL

BMW 220i Active Tourer MHEV, DS4 II BlueHDI, CUPRA Formentor…

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