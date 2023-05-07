Yacht Türkiye Mayıs 2023 – 207

22 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
24 ALESTA
Sirena Yachts, Numarine, Mazu Yachts, Turquoise Yachts, Minoa Yachts, Skilso Yachts, Volant Yacht, Royal Huisman, Nerea Yacht, Kavi Yacht, Nuvolari Lenard, TYBA, D-Marin, Mercury Marine, Rahmi M. Koç Müzesi, Yalıkavak Marina…
34 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…
38 YACHT DECO
İç ve dış mekân tasarım trendleri, tekstil, mobilya, marin aksesuarlar…
56 KAPAK
Konforlu ve karizmatik Absolute 56 Fly…
64 YENİ
Doğu Akdeniz’in köklü tersanelerinden Ege Yat ile ödüllü tasarımcı Rıza Tansu’nun iş birliği…
68 MEGAYAT
Tankoa Yachts’ın 50 metrelik hibrit ve zarif M/Y Kinda’sı…
80 YACHT INTERIORS
İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda mürettebat alanlarını yazdı…
82 SEKTÖR
Bayrak tescil işlemleri de yapan Xone Superyacht Group’un yeni projeleri ve faaliyetleri…
86 KILAVUZ
Tekne tatili için yat kiralama firmalarından kampanyalar ve rota önerileri…
100 SEYAHAT
Yatçı dostu ülke Montenegro’da büyüleyici Boka Bay…
108 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Kelebek’le Gökova’ya dönüş seyrini anlattı…
116 DENİZ KÜLTÜRÜ
Alper Günoral’ın kaleminden “seyir planlaması”…
120 TRANSFER
Tecrübeli ekibiyle tekne transferleri gerçekleştiren İdalinsailing…
124 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev, son dönem çekilmiş gastronomi ile ilgili öne çıkan filmleri inceledi…
126 KİTAP
Talat Kırış’ın ikinci kitabı “Uzak Deniz Küçük Yağmur”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…
128 GÜNDEM
Deniz Güler, geçen ay teslim edilen amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’yu değerlendirdi…
132 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, bir meslek olarak “gemi komutanlığı”nı yazdı…
136 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, dünya denizcilik tarihinde yer alan ilk uçak gemisi örneklerini araştırdı…
138 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, bir kitabı referans alarak haritalarda İzmir’i inceledi…
142 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden, iklim değişimin ormanlara etkileri…
144 TRAMOLA
The Ocean Race, Dragon Dünya Şampiyonası, Beneteau Seascape Edition Challengers, Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü, Fatih Baş’ın kaleminden Bayk Kış Trofesi’nde yaşanan kaza, Alper Günoral’ın kaleminden Global Solo Challenge…
154 OTOMOBİL
BMW 220i Active Tourer MHEV, DS4 II BlueHDI, CUPRA Formentor…