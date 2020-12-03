Türk yatları dünya sularında

Pandemideki aksaklıklara rağmen yat üretimi ülkemizde hız kesmedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi, yılın ilk dokuz ayının ihracat rakamlarını açıkladı. En büyük artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9’la, yat inşanın da içinde bulunduğu “gemi ve yat sektörü”nde oldu. İstanbul, Yalova, Bursa, Bodrum, Antalya gibi şehirlerdeki tersanelerde üretim 2020’de de devam etti ve Türk yatları dünya sularıyla buluştu. Bu ay kapağımıza taşıdığımız Bilgin Yachts’ın 80 metrelik Tatiana’sı da onlardan biri. Yabancı sahibi için tüm donatımı yapılan yat 2021’de teslim edilecek. 1689 grostonluk Tatiana, kendi segmenti ve notasyonunda Türkiye’de bu boyda üretilen ilk özel yat oldu. Tersane İstanbul ve Yalova’daki tesislerinde gelecek yıl suya indirilmek üzere hâlihazırda iki 80 metre megayatın daha inşasına devam ediyor. İki tane 50 metrelik, bir de 74 metrelik megayat 2022’de tamamlanacak. 2023 yılına planlanan 85 metrelik bir yat ise inşa aşamasında. Firma tüm bu projeleriyle dünyanın sayılı tersaneleri arasına girdi ve Türk yat inşa sektörünün de gururu oldu. Bilgin Yachts’ı ve canla başla çalışan tüm tersanelerimizi kutluyorum…

Geçen ayın şüphesiz en önemli gündem maddesi İzmir’i vuran depremdi. İzmirli okurlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez de buradan yazmak isterim. Yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Depremin ardından Sığacık’ta meydana gelen tsunami ise kıyılarımızda yaşanan bir ilk oldu. Teos Marina sakinlerine tekrar geçmiş olsun. Marina Genel Müdürü Faruk Günlü’yü de başarılı kurtarma ve onarma operasyonları için tebrik ediyorum. Teknesi Kelebek ile Teos Marina’da bulunan yazarımız Tanıl Tuncel tsunami esnasında yaşananları ve sonrasında marinanın büyük bir özveriyle nasıl toparlandığını ilk ağızdan yazdı. Bugüne kadar sadece uzak diyarlarda gördüğümüz tsunami hakkında fikir edinmek isteyenler mutlaka okusun…

Yılın son ayında deniz ve tekneyle ilgili her şeyi bulabileceğiniz dolu dolu bir sayı hazırladık. 2020’nin tüm sıkıntılarıyla geride kalmasını diliyorum. Çünkü umut dolu yeni bir yıl bizi bekliyor. Yeniden maviliklerde buluşalım…

Keyifli okumalar…