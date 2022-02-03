Türkiye’de yat boyları büyüyor

Sularımızda yüzen tekne sayısındaki artışı artık çıplak gözle de görebiliyoruz. Son iki sezondur uluslararası seyirlere gelen kısıtlamalar yüzünden tüm filo koylarımızda, körfezlerimizdeydi. Marinalarda yer bulmak her zaman güçtü de, şimdilerde yüzde 110-120 doluluklardan bahsedilir oldu. Yat sahiplerinin tercih ettiği boylarsa giderek büyüyor.

Megayat dünyasını yakından takip eden yazarımız Deniz Kurt Görsev bu sayıda uluslararası sörveyör Erdem Tufan ile röportaj yaptı. Türk müşterileri için çalıştığı boyların “seri” ve “semi-custom” tabir edilen 21-35 metre aralığında olduğunu belirten Tufan, yeni inşada ise Türk yat sahiplerinin 35 metre psikolojik sınırını geçtiğini ve artık daha fazla sayıda 40 metre üzeri, ikinci el ve yeni inşa sörveyi yaptıklarını söylüyor.

Yat inşasında da benzer bir durum söz konusu. Ülkemizdeki tersanelerde -birkaç başarılı seri üretici dışında- genelde 40 metre üzeri üretim gerçekleşiyor. Tekne boyu esas alınarak hazırlanan “Global Order Book” isimli çalışmada da bu yüzden üretici ülkeler arasında uzun zamandır ilk üçte, dörtte yer alıyoruz.

Order Book’ta ön sıralara çıkmamızı sağlayanlardan biri de -bir Türk tersanesinde bugüne kadar inşa edilen en büyük yatı suya indiren- AKYACHT oldu. Kapağımızda gördüğünüz 85 metrelik Victorious’u geçen sene tamamlayan firma, explorer tipi megayatı Eylül 2021’de Monaco Yacht Show’da sergiledi. Fuarın öne çıkan ve çok konuşulan yatlarından olan Victorious, 125 milyon Euro’luk satış fiyatıyla da Burgess’ın listesinde.

Victorious’un birbirinden güzel fotoğraflarıyla sayfalarımızı süslediği Şubat sayımız yine çok renkli. En yeni tekneler, denizci söyleşileri, yelken yarışları ve tuzlu maviden son haberlerle dolu dolu bir içerik sizi bekliyor. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtması dileğiyle…

Keyifli okumalar…