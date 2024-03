Yacht Türkiye 18 yaşında

İki yüz on altı sayı, iki yüz on altı ay, dile kolay… Elinizde tuttuğunuz 217. sayı ile derginiz Yacht Türkiye 18 yılı dümen suyunda bırakıyor. Bir “ilgi alanı dergisi”nin 18 yıl boyunca kesintisiz her ay raflarda olması, basılı bir yayın için büyük bir başarı, özellikle de içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında. Çıktığı ilk sayıdan bugüne en çok okunan yat dergisi olmasıyla da bu başarısını perçinledi.

Her zaman söylediğimiz gibi denizci bir ülke olabilmemiz için amatör denizciliğimizin gelişip yaygınlaşması en önemli şartlardan birisi. “Denizler, tekneler ve gezginler hakkında her şey” sloganıyla yayın hayatına başlayan dergimiz de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlayacak bir yayıncılık anlayışıyla deniz kültürü ve yatçılık alanında önemli bir referans oldu ve olmaya devam edecek…

18 yıl boyunca denizlerimizde de çok şey değişti. Deniz sporları eskiye göre daha yaygınlaştı, kulüplerin, yarışların ve yarışan ekiplerin sayısı arttı. Teknede yaşayanlar, dünya turuna çıkanlar, tatilini teknede geçirenler çoğaldı. Ve en önemlisi denize olan ilgi gözle görülür bir şekilde arttı. Sektör de göz alıcı bir biçimde büyüdü. Yerli tekne üreticilerimiz uluslararası başarılara imza atarken dünyaca ünlü markalar sularımıza girdi. Bu süreçte kanunlar getirildi, vergiler kaldırıldı, sonra tekrar düzenlemeler yapıldı. Tekne sayısı her geçen yıl artarken, bağlama sorunu da paralel bir şekilde devam etti. Denizler belli başlı bölgelerde o kadar kalabalıklaştı ki gözbebeğimiz güzelim koylar neredeyse marinalara dönüştü. Bağlama sorununun yanında adabımuaşeret, deniz kültürü ve görgüsü ise daha çok dile getirdiğimiz konular olmaya başladı.

İşte dergimiz gibi rehber kaynakların birincil görevlerinden birisi de bu konuların gündeme getirilip alanında uzman kalemlerce aydınlatılması. Bu misyon ve vizyon ile hızlı bir şekilde büyüyen amatör denizciliğimize elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. 18 yıllık bu serüvende ilk sayısından bugüne dergimize emeği geçen herkese teşekkürler. Nice yaşlara Yacht Türkiye. Pruvamız neta, rüzgârımız gönlümüze göre olsun…