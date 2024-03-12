28 ŞUBAT-6 MART

ATLANTIC CITY BOAT SHOW

Atlantic City Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda çok sayıda tekne ve su sporları ekipmanı sergilenecek, seminerler düzenlenecek. www.acboatshow.com

28 ŞUBAT-3 MART

DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Orta Doğu’nun en büyük kapsamlı marin etkinliği olan boat Show, 30’uncu yılını kutluyor. Bu sene 200’ün üstüne tekne sergilenecek. www.boatshowdubai.com

1 MART

MIYC TRIO CUP II. AYAK

Dört ayaktan oluşan kupanın ikinci ayak yarışları yapılıyor. www.miyc.org

2-3 MART

MARMARİS KIŞ TROFESİ III. AYAK

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün organize ettiği beş ayaklı trofe, Nisan ayında sona erecek.

www.miyc.org

2-3 MART

TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ V. AYAK

Bu yıl sekizinci yaşını kutlayan trofe, ERA Yelken Kulübü tarafından organize ediliyor. Altıncı ayak ise 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. www.tirhandilcup.com

9-10 MART

EAYK KIŞ TROFESİ III. AYAK

Ege Açık Deniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina iş birliğiyle düzenlenen trofenin üçüncü ve dördüncü ayakları bu ay gerçekleştiriliyor. Dördüncü ayak 23-24 Mart’ta…. www.eayk.org

15 MART

SCHÜCO BAYK TRIO SINIFI TROFESİ I. AYAK

Dört ayaklı trofe Mayıs ayında sona erecek. www.bayk.org

16 MART

109. YIL ÇANAKKALE ZAFERİ KUPASI

İYK sezonu gelenekselleşen ve coğrafi rotalı bu yarışla açıyor. www.istanbulyelken.org.tr

16-17 MART

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ IV. AYAK Schüco ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina iş birliğinde düzenlenen trofede ağırlıklı olarak coğrafi yarışlar yapılıyor. www.bayk.org

23-24 MART

GÖCEK KIŞ TROFESİ III. AYAK

Rotaları henüz açıklanmayan kış trofesinin ikinci ayağına başvurular devam ediyor. www.gocekyachtclub.org