28 ŞUBAT-6 MART
ATLANTIC CITY BOAT SHOW
Atlantic City Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda çok sayıda tekne ve su sporları ekipmanı sergilenecek, seminerler düzenlenecek. www.acboatshow.com
28 ŞUBAT-3 MART
DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW
Orta Doğu’nun en büyük kapsamlı marin etkinliği olan boat Show, 30’uncu yılını kutluyor. Bu sene 200’ün üstüne tekne sergilenecek. www.boatshowdubai.com
1 MART
MIYC TRIO CUP II. AYAK
Dört ayaktan oluşan kupanın ikinci ayak yarışları yapılıyor. www.miyc.org
2-3 MART
MARMARİS KIŞ TROFESİ III. AYAK
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün organize ettiği beş ayaklı trofe, Nisan ayında sona erecek.
www.miyc.org
2-3 MART
TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ V. AYAK
Bu yıl sekizinci yaşını kutlayan trofe, ERA Yelken Kulübü tarafından organize ediliyor. Altıncı ayak ise 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. www.tirhandilcup.com
9-10 MART
EAYK KIŞ TROFESİ III. AYAK
Ege Açık Deniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina iş birliğiyle düzenlenen trofenin üçüncü ve dördüncü ayakları bu ay gerçekleştiriliyor. Dördüncü ayak 23-24 Mart’ta…. www.eayk.org
15 MART
SCHÜCO BAYK TRIO SINIFI TROFESİ I. AYAK
Dört ayaklı trofe Mayıs ayında sona erecek. www.bayk.org
16 MART
109. YIL ÇANAKKALE ZAFERİ KUPASI
İYK sezonu gelenekselleşen ve coğrafi rotalı bu yarışla açıyor. www.istanbulyelken.org.tr
16-17 MART
SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ IV. AYAK Schüco ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina iş birliğinde düzenlenen trofede ağırlıklı olarak coğrafi yarışlar yapılıyor. www.bayk.org
23-24 MART
GÖCEK KIŞ TROFESİ III. AYAK
Rotaları henüz açıklanmayan kış trofesinin ikinci ayağına başvurular devam ediyor. www.gocekyachtclub.org