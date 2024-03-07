Atak Yachts’ın yeni modeli hazır: S20

Yerli üretici Atak Yachts, yeni modeli S20’nin ilk gövdesini Şubat ayında suya indirdi. Bir seneyi aşkın süre boyunca tasarım ve mühendislik çalışmaları sürdürülen 6,20 metre boyundaki tekne, sürüş kabiliyeti ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Kışlama ve bakım masraflarını minimumda tutabilmek adına römorkla taşınarak istenen yerde muhafaza edilebilecek boyutlarıyla da avantaj sunan S20, yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Teknede baş kısımda ve havuzlukta yer alan oturma alanları geniş güneşlenme alanlarına dönüşebiliyor. Megayatlar için yardımcı tekne olarak da kullanıma uygun olan S20, 100 hp dıştan takma motor ile 30 knot üzerinde seyir yapabilme imkânı sunuyor. Modelin öne çıkan özellikleri arasında; denizciliği, su üstündeki stabilitesi, serpinti almaması, zemin ve koltukların altında yer alan geniş depolama alanları, tekne içinde rahat hareket edilebilmesi, geniş platform, büyük güneş paneli ile sahilden elektrik almadan kolay kullanım imkânı, 90 litrelik buzdolabı ve elektrikli tuvalet olanağı bulunuyor. Balıkçılık tutkunları için havuzlukta yer alan koltukların altındaki saklama alanları livara dönüştürülebiliyor ve tekneye olta tutucular yerleştirilebiliyor. Başlangıç fiyatı: 24.900 Euro (motor ve vergiler hariç fabrika teslim fiyatı). www.atakyachts.com