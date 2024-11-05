Yükselen trend: Explorer, trawler, SUV ve crossover…

Denizciler artık -yavaş da olsa- daha uzun yolları, daha az yakıtla katetmeyi tercih ediyor. Karbon ayak izini azaltmaya niyetli bu yatçılar için de üreticiler explorer, trawler, SUV ve crossover sınıfında inşa ettikleri yatların sayısını ve çeşitliliğini her geçen gün artıyor. Biz de bu ay bu sınıfların öne çıkan 14 yeni üyesini bir araya getirdik…

Karbon ayak izini azaltma yönündeki diğer önemli atılım da tahrik sistemlerinde yaşanmaya devam ediyor. Hibrit modellerin yıldızı parlarken ülkemizin gurur kaynağı tersanelerinden Sirena Yachts’ın en yeni modeli Sirena 48 Hybrid Coupe’yi kapağımıza taşıdık. Geçen Eylül’de Cannes Yachting Festival’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen 16 metrelik motoryatın teknolojisi ve konforuyla alanında ses getirmesi bekleniyor. Markanın bugüne kadarki başarılarına bakınca bunu gerçekleştirmesi de sürpriz olmayacaktır…

Son yıllarda 50 metre üzeri birçok megayat da hibrit olarak sunuluyor. Onlardan birisi de bu ay sayfalarımıza konuk olan M/Y Anjelif. İtalyan Columbus Yachts’ın bu sene Monaco Yacht Show’da tanıttığı 50 metrelik megayatın inşası Hydro Tec ile birlikte yürütülmüş. Sessiz ve uzun seyir, az yakıtla yeni suları keşfetme arzusu megayat tasarımlarını da etkiledi. Bu seneki Monaco Yacht Show’u ziyaret eden Deniz Kurt da bu çerçeveden bakarak ülkemizden birçok tersanenin son modellerini de örnek gösterip explorer yatların yükselişini kaleme aldı…

Sexy Me isimli Otam 90 GTS, Royal Denship üretimi Vera IV ve daha birçok teknenin yer aldığı Kasım sayımızda yazarlarımız da yine ilginizi çekecek konularla karşınızda. Mehmet Acar yatçılıkta yapay zekâ kullanımını; İnanç Işıl Yıldırım iç mekân tasarımında teknolojinin rolünü; Miray Süleymanoğlu Öncü, Halki Adası izlenimlerini, Süha Umar, Piri Reis’in izinde Yedi Burunlar ve Fethiye seyrini; Mehmet Bezdan Gela II Batığı’nı; Tanıl Tuncel ve Bünyamin Sürmeli ise Florida’yı vuran Milton Kasırgası’nı yazdı… Her sayıda olduğu gibi yelken yarışları, denizcilik söyleşileri ve marin dünyadan son haberlerle dolu dolu bir sayı sizi bekliyor.

Keyifli okumalar…