AKKÖK YELKEN TAKIMI İddiası sürüyor, ekip büyüyor

Akkök Holding şirketlerinden Akkim Kimya çatısı altında sekiz yıl önce hem çalışan memnuniyetine katkı sağlaması hem de ekip ruhunu geliştirmesi amacıyla bir yelken takımı kuruldu. Akkök Yelken Takımı seneden seneye gelişti, genişledi, kazandığı derecelerle kendini ispatladı.

Yelken yarışlarında şirket takımlarının sayısı her geçen yıl artarken, iddialı ve tecrübeli olanlar derece elde ederek isimlerinden söz ettiriyor. Akkök Yelken Takımı da onlardan biri. En son iki sene önce, 2022 TAYK Trofesi birincisi olduklarında bir araya geldiğimiz Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri ile takımın geldiği noktayı ve gelecek hedeflerini konuştuk.

YEDEKLİ EKİP OLUŞTURMA STRATEJİSİ

Bu kez sizin yelken geçmişiniz ile başlayalım mı?

Yelken sporuna 10 yaşında Adana’da Tenis-Su Sporları Kulübü’nde, Seyhan Baraj Gölü’nde Optimist yelken kursuna katılarak başladım. Sonra tatillerde fırsat buldukça yelken yaparak devam ettim. 2005 yılında İstanbul’da bir grup arkadaşımla birlikte yarışlara katılmaya başladım. Bu hobimi iki arkadaşımla birlikte ortak bir yarış teknesi alarak sürdürdüm. Bu tekne ile yıllar içinde İstanbul’da çeşitli yarışlara katıldık. Bu süreç 2010 yılına kadar devam etti. Akkim’e katıldıktan sonra ise 2017 yılında yelken takımını kurduk. Holding yönetimimizin ilgi ve desteği sayesinde Akkim, Akasya, Akcoat, Akenerji, Aksa, DowAksa, Epsilon ve Paper Moon markalarının sponsorluğunda Akkök Yelken Takımı olarak çalışmalarımıza başladık.

Takım şu an kimlerden oluşuyor?

Başlangıçta Akkim çalışanlarından oluşuyordu. Şimdi ise Akkök Holding şirketlerinden çok sayıda arkadaşımız takıma dahil oldu. Yıllardır birlikte yarışan deneyimli çekirdek kadromuz, her geçen gün yeni Akkök çalışanlarının katılmasıyla artıyor ve son derece nitelikli üyelerden oluşan yedekli bir ekip oluşturma yolunda hızla ilerliyoruz. Şu anda eğitim alan çok sayıda Akkök Holding çalışanı arkadaşımız var. Zaman içerisinde hazır olanlar yarış ekibine ekleniyor.

Hatta bir ekibiniz yakın zamanda yapılan 9. Deniz Kızı Kupası’nın şampiyonlarından biri oldu.

Evet. Sadece kadın çalışanlarımızdan kurulmuş olan Akkök Holding takımımız IRC 1 ve overall’da birincilik kazandı. Katıldıkları ilk yarıştı. Bu vesileyle kendilerini başarılardan dolayı bir kez daha buradan da tebrik etmek isterim.

80 ÇALIŞAN YELKEN EĞİTİMİ ALDI

Akkök Yelken takımına girmek için grup çalışanları eğitim alıyor mu?

Evet, grup şirketlerinden yelkene ilgi duyan yaklaşık bu sene 40 çalışanımıza temel yelkencilik eğitimi alma fırsatı sağladık. Başladığımızdan bu yana yaklaşık 80 çalışan bu eğitimlere katılma fırsatı buldu. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız, takım adına yarışma şansı buluyor.

Takımın hedefi nedir?

Ana hedef, yelkencilik alanındaki yetkinliğimizi artırmak ve ekip ruhumuzu daha da pekiştirmek. Farklı şirketlerden gelen yetenekleri bir araya getirerek, kurumsal sinerjiyi artırmayı hedefliyoruz. Bu takımların birbirleriyle etkileşimde bulunması, genel olarak Akkök Holding kurum kültürüne de katkı sağlayacaktır.

Yarışılan tekne hakkında bilgi alabilir miyiz?

Daha önce Archambault A35 ve Benateau First 40 tekneleriyle IRC1, IRC2 sınıfında uzun yıllar boyunca yarıştık. Bu sene IRC1 sınıfında J122 teknesi ile yarışıyoruz. Tekneye alışmaya çalıştık diyebiliriz. Hedeflerimize bizi taşıyabilecek potansiyeli olan bir tekne olduğunu düşünüyoruz.

GÖZLERİ ÜÇÜNCÜ TROFE BİRİNCİLİĞİNDE

IRC1 sınıfına yeni geçtiniz, değil mi?

Daha önce yaklaşık altı yıl kadar IRC2 sınıfında yarıştık. Bu sınıfta iki defa hem kendi sınıfımızda hem de overallda TAYK Trofesi kazandık. Yaklaşık iki yıldır da IRC1 sınıfında yarışıyoruz.

Bugüne dek kaç yarışa katıldınız? Hangi dereceleri kazandınız?

2017’de IRC2 sınıfında başladık, ilk üç sene biraz çabaladık ama pek fazla bir başarı elde edemedik. Sonrasında hem takımın oturması hem de daha başarılı bir tekne, dümenci ve sıkı çalışmamız sonucu dereceler gelmeye başladı. 2020’de TAYK Trofesi Overall ve IRC2 Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası Overall Şampiyonluğu, IRC2 Şampiyonluğu, 2021’de Doğu Ege Yelken Kupası Overall ve IRC2 Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası IRC2 İkinciliği, Olympos Regatta Overall Şampiyonluğu, TAYK Trofesi IRC2 İkinciliği, 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kupası IRC2 Şampiyonluğu, Overall İkinciliği, Türkiye Yat Şampiyonası Türkiye İkinciliği, TAYK Trofesi Overall ve IRC2 Şampiyonluğu elde ettik.

IRC 1 sınıfına geçiş yaptıktan sonra zorlandınız mı?

Bu daha zor ve rekabetçi bir sınıf tabii. 2023’te geçtik ve aynı yıl bu sınıfta üçüncü olduk. Bu yıl yine IRC1’de farklı bir tekne ile BAU Trofesi’ni üçüncü olarak tamamladık. Takımımız, bugüne kadar birçok yarışa katıldı ve önemli dereceler elde etti.

Kazanma tutkusu olan bir takım olarak galibiyeti de hedefliyorsunuz şüphesiz.

Bu yıl IRC1 sınıfındaki trofeyi ikinci olarak tamamladık. Önümüzdeki sene sınıfımızda birinci olmayı hedefliyoruz. Her geçen yıl daha büyük yarışlara katılmayı ve orada başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. ☸