Elektrikli Peugeot E-308 GT menzili ne kadar?

Elektrikli araba pazarının günden güne güncelleştiği zamandayız. Her ne kadar hybridler şu an daha bir popüler olsada. Unutulmamalı ki gelecek elektrikli otomobillerde. Peugeot E-308 modeli de bu dünyada adından sıklıkla söz ettiriyor. E-308, markanınra elektrikli araba çeşitliliğini de artırıyor. 3D i-Cockpit ile geliştirilmiş iç mekân, 400 km’yi aşan menzil gibi özellikleri ile %100 elektrikli Peugeot E-308, kompakt hatchback segmentinde önceki jenerasyonları 306-307 gibi markanın gözdesi konumumda. Hadi gelin elektrikli Peugeot 308’e bir göz gezdirelim. Murat ÖKsüz anlattı.