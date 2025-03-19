Çinli Chery Tiggo 7’yi Türkiye ve Çin’de kullandık | Satıştaki ve Makyajlı Modelleri İnceledik!

Çinli markalardan Chery’nin, en çok satan modeli olan Tiggo 7 geçtiğimiz yıl ortasında yeni donanımlarla zenginleştirildi ve bir süredir Tiggo 7 Pro Max ismiyle satışta. Videomuzun ilk bölümünde, Türkiye’de denediğimiz Tiggo 7 Pro Max’e ait izlenimlerimizi bulabilirsiniz. Chery ayrıca, 2025 yılı için Tiggo ürün gamının tamamında, çeşitli yenilikler ve geliştirmeler yaptı. Videomuzun ikinci bölümünü, bu yeniliklere ayırdık. Makyajlanmış Tiggo 7’yi Chery’nin Çin’deki genel merkezi olan Wuhu şehrinde kısaca kullandık, aracın değişiklik yapılan unsurlarını inceledik. Tiggo 7’de 2025 için Plug-in Hybrid PHEV motorlu yeni bir versiyonun da olması bekleniyor. QPower isimli bu yeni motorda, 1,5 litre Turbo içten yanmalı, 150 HP’lik motora, 204 HP gücünde elektrik motoru eşlik ediyor. Hem toplam sistem motor gücü 300 HP’nin üzerine çıkmış oluyor, hem de PHEV sistemi sayesinde, aracın yakıt tüketimi düşüyor. 2025 makyajlı Tiggo 7’lerin, PHEV versiyonlarla Türkiye’ye gelmesi bekleniyor ama aracın Türkiye’ye geliş zamanlaması ile ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmış değil.