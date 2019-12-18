Gidilmeyen mavi yolculuk rotaları -2- Kıyıkışlacık-Didim

Geçen ay başladığımız yazı dizisinde Gündoğan ile Kıyıkışlacık arasını anlatmıştık. Bu ay Mandalya/Güllük Körfezi’ndeki önemli bir mavi yolculuk durağı, Antik Çağ’ın ikinci büyük biliciler kenti Didim’e dek seyrettik.

Antik Çağ’ın balık pazarı ve kötü şarabı ile ünlü İassos’unda, bugünün Kıyıkışlacık Köyü’nde, keyifli bir akşam yemeği yiyip, bangır bangır bağıran disko ve lokanta müziğinden -sonuna kadar açılmış hoparlörlerden aynı anda da değil- bir iki dakika farkla birbirini izleyen ezan seslerinden uzak bir gece geçirince sessizliği, doğa ile baş başa kalmayı bir yadırgıyor ki insan sormayın! Boş bulunursanız “yahu acaba farkında olmadan Ege adalarına mı geçtik?” demek bile işten değil. Aslına bakarsanız Gündoğan-Didim rotası üzerinde Gündoğan’ı saymazsak, demir koyup geceleyebileceğiniz tüm diğer koylarda da benzer bir sessizlik hâkimdir. Bunun bir nedeni Mandalya-Güllük Körfezi koylarında yerleşimin henüz çok yoğun olmaması ise de diğer iki nedeni; küçük koylarda demirleyip sonuna kadar açtıkları televizyonlarda dizi izleyen veya Yunanistan ortalarına kadar duyulacak biçimde müzik yayını yapan görgüsüzlerin ve nihayet (Cennet/Çomça Koyu dışında) bu koylara günlük gezi teknelerinin uğramamasıdır. Hani insanın “aman bu rotalar gidilmeyen olarak kalsın” diyesi geliyor. Kıyıkışlacık’tan demir alınca, günbatısı-lodos yönündeki rotada Ziraat Adası’na kadar Asin Körfezi’nin yıldız kıyısı girintisi çıkıntısı olmayan, düz bir çizgi boyunca uzanır. Koylarda gecelemeye alışmış biz Egeli denizciler, karayel bile esse ki o zaman buralarda deniz sakin olur, yine de bu dümdüz kıyılarda gecelersek kendimizi açık denizde gibi hissederiz! Hâkim rüzgâr karayelde Kıyıkışlacık-İncegöl Feneri arasında demir koyabileceğiniz yerler, Ziraat Adası’nın doğusu ve batısı ile İncegöl Feneri öncesindeki iki koy ve onların bükleridir. Ziraat Adası ile İncegöl Burnu arasındaki bu koyların hepsi, kalabalıklardan uzak, kafa dinlemek isteyenler için “yufka sulu” demir yerleridir. Veya kısa süre öncesine kadar öyleydi çünkü bu koyların en korunaklılarından birine İassos Port Marina yapıldı. Bütün bu kıyıların en ciddi sıkıntısı, açığa taşınmış da olsalar balık çiftliklerinin tüm bu demir yerlerine kadar ulaşan, su üstünde gezinen kirliliğidir. Devamı Aralık 2019 sayımızda…