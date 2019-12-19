Akdeniz’in Usta Denizcileri Fenikeliler

Altıncı kıta Akdeniz’in görsel hafızasını oluşturan Antik Çağ Gemi Atölyesi’nde bir Fenike gemisi hayat buluyor. Bu hafızayı yazmak için emek veren Arkeolog Osman Erkurt ile bir araya geldik.

Akdeniz, tarih boyunca çevresinde kurulan uygarlıkları birleştiren bir internet ağı gibi çalışmıştır. Bu ağ içerisinde birbirleriyle iletişim kuran toplumlar dillerini, kültürlerini, ürünlerini ve hatta dinlerini Akdeniz’in diğer kıyılarına taşımış; bunun sonucunda da kültürler birbirinden beslenerek olgunlaşmış ve ortak Akdeniz kültürünün temelleri atılmıştır. Antik Çağ boyunca Akdeniz’de yelken açan bu gemiler kültürel birikimin oluştuğu ağın şüpheniz en önemli parçalarından biriydi. Söz konusu gemiler, onları yöneten denizciler, bir sonraki limana taşıdıkları kültürleri insanlık tarihinin ortak hafızasını oluşturdu. Kültürlerin ortak noktası, altıncı kıta Akdeniz’in hafızasını yazmaya çalışanlardan biri de şüphesiz Arkeolog Osman Erkurt. Devamı Aralık 2019 sayımızda…