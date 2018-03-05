Yacht Türkiye Mart 2018 – 145

18 ALESTA

Fountaine Pajot, Mercedes-Cigarette Racing, Galeon 640 FLY, Sirena Yachts, Suzuki Marin, Deniz Yatçılık, Nimbus, Mazu Yachts, KÜDENFOR, TYBA Charter Show, Güneş enerjili “Yüzen Ev”, Superyacht Paneli, Celestyal Cruises…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…

34 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

36 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, gözlerden uzak zenginliğin şahidi Karayip Adaları’nı yazdı… Ayın tarifi ise Gazpacho…

38 KILAVUZ

Yüksek performansları ve en sığ sulara bile yanaşmaya imkân tanıyan su çekimleriyle yükselişe geçen bir trend olan motorlu katamaranın öne çıkan 12 modelini seçtik…

50 KAPAK KIZI

İtalyan Azimut Yachts’ın Boot Düsseldorf’ta düzenlenen Avrupa Yılın Yatı Ödülleri’nde “45 feet üzeri” kategorisinin kazanan modeli Azimut S7…

58 SÜPERYAT

İtalyan üretici Otam Yachts yapımı, Showboats Design Awards ve World Superyacht Design Awards’ta “En iyi mühendislik” ve “En iyi yarı deplasman yat” ödüllerinin sahibi 35 metrelik Gipsy…

66 HAYALİMDEKİ TEKNE

Deniz tutkunu, İstanbul âşığı ve son zamanlarda yeni hayatından dolayı Bodrumlu olan ödüllü oyuncu Şenay Gürler ile keyifli bir röportaj…

72 FIRTINA KUŞU

Süha Umar yazdı: Ege Adaları kimin?

80 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, Protestan denizciliği üzerine yazdı…

82 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, Seyyale ile İyon Denizi yolundaki yolculuğuna sona yaklaşıyor…

90 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Borneo kıyılarına doğru yolculuğuna devam ediyor…

94 MAVİ TUTKU

İstanbul’da ünlü bir İtalyan lokantasının koordinatörlüğünü yapan Didem Büyükhanlı ile deniz hayatının kendisi için anlam ve önemini konuştuk…

98 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, ağır bir metal olarak bilinen ve dünyamıza tehlike yayan cıvayı yazdı…

100 KİTAP

Bahriye ressamı olarak bilinen Katip Hüseyin Hüsnü Tengüz’ün orijinal çalışmalarından oluşan ‘Türk Yapısı Gemiler” albümü, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…

102 KADINLAR GÜNÜ

Farklı kuşaklardan dört önemli isim; Nazlı İmre, Özlem Akdurak, Çağla Dönertaş ve Okyanus Arıkan ile yelkendeki başarıları ve hayalleri üzerine konuştuk…

110 TRAMOLA PORTRE

Başarılı iş adamı Aslan Saranga’nın deniz aşkı ve yelken merakı…

114 TRAMOLA

MIYC Kış Trofesi, CFM BAYK Kış Trofesi, Otokar Tirhandil Cup, Volvo Ocean Race, 2018 Dünya Kupası Miami Serisi, Arkas-M.A.T. Sailing Team, BAU İlkbahar Trofesi, BAYK Kürek takımları, Göcek Yat Kulübü, Bodrum International Optimist Regatta, Türkiye Yelken Federasyonu, TYF Kış Kupası…

126 SAĞLIK

Diyetisyen Sinem Kolbakır, yelken sporcularının yarışa hazırlık döneminden itibaren uyması gereken beslenme kurallarını anlattı…

132 YAT MARKET