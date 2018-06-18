MAYORKA ve Palma International Boat Show

Harflerin ağızda dağılışı bile hoş… Bir sesli söyleyin bakın! Mayorkaaaa… Romantik bir ahenk. Ada da öyle. Palma de Mallorca’dan söz ediyoruz. Palma de Mallorca, yat turizmi ve endüstrisindeki önemli yerini her yıl gerçekleştirdiği Palma International Boat Show ile de pekiştiriyor.

İspanya’nın inci adalarından. Bizim sektörümüzde, yani yat sektöründe kısaca Palma derler ama esas adalılar olan İspanyollar Mayorka der. Bana göre Mayorka ne kadar hoş bir ahenk yaratıyorsa kulakta, Palma da o kadar kaba geliyor. O yüzden Mayorka demeyi tercih ediyorum. İnci gibi adadır hakikaten. Ancak bizim sektörümüzdeki önemi, dünyada ün yapmış 50 metre ve üzeri hemen hemen tüm süperyatların, içinde tekne sahibi yokken, uzun süreli konaklama yeridir. Bu demek değil ki sadece süperyatların merkezidir; tabii ki 50 metre altı tekneler de Mayorka’yı mesken tutarlar. Yani adanın önemli iş kaynaklarından biridir yat endüstrisi. Peki, neden süperyatlar sadece içinde konuk yokken adaya gelirler? Bilinmez… Bu, daha önceki yazılarımda da belirttiğim anlamsız muamma ile ilgili.

YAT SAHİPLERİNİN ISKALADIĞI ADA

Süperyat sahipleri, kaptanların teknenin bakım onarım aylarında bağlanmayı tercih ettikleri limanlarda vakit geçirmeyi sevmezler. Eğer bu limanlar turistik olarak pek de keyifli olmayan İtalya’nın Viareggio ya da La Spezia gibi tersane şehirleriyse, bu karar mantıklı; kimse oralarda kalmak istemez. Ancak Palma de Mallorca, bence İbiza kadar, hatta daha da güzel bir ada olmasına rağmen, yat sahibi tekneye Mayorka’dan biner ve direkt Ibiza’ya açılır! Geçen sayıdaki yazımda da yazdığım gibi Karayipler’e kadar gelip, teknesine Antigua’dan binip, Antigua’yı hiç keşfetmeden doğruca popüler ada St. Barts’a gitmeye çalışan süperyat sahipleri gibi. Daha geçen ay okyanusu geçtiğim tekne sahibi de aynı mantıktaydı. 70’li yaşlarında olmasına ve St. Barts’a her kış uğramasına rağmen, Antigua’da havaalanına gitmeden önce tesadüfen keşfettiği bir koyu görür görmez “Ben neden buralara hiç bakmamışım! Ne kadar güzel mekânlar da varmış!” dediğinde, gözünün önünde olmasına rağmen keşfetmediği birçok yer için kaybettiği 50 yıla bir üzülmüştür herhalde.

MAYORKA’NIN MERKEZİNDE BOAT SHOW

Palma de Mallorca, yat turizmi ve endüstrisindeki önemli yerini her yıl gerçekleştirdiği Palma International Boat Show ile de pekiştiriyor. Bu yıl 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 35’incisi gerçekleştirilen tekne fuarı, isminden de anlaşılacağı gibi sadece büyük yatlara yönelik değil, küçük teknelerden her türlü tekne aksesuarına dek geniş bir içeriğe sahip. Fuar, şehrin en alıcı noktası olan Katedral’e 200 metre mesafede, Mayorka’nın tam merkezindeki marinada gerçekleştiriliyor. Başlıca yat, charter ve tender firmaları, bizim alanımızı da ilgilendiren mürettebat ajansları… Hepsi birer teknenin içinde ve karadaki stantlarında yer alıyorlar.

Bu yıl katılanlar arasında, Baltic Yachts, Blue Water, Burgess, Camber Marine, Camper & Nicholsons, Crew & Concierge, Fraser Yachts, Hill Robinson, Huisfit by Royal Huisman, North Sails, Northrop & Johnson, Ocean Independence, Oyster Palma gibi mutlaka her fuarda yerini alan önemli firmaların dışında birçok irili ufaklı firma da tanıtımlarını gerçekleştirdiler.

Ve son sözüm tekne sahiplerine: Bir daha tatile çıkarken hep gittiğiniz, aynı mekânlara uğramanın dışında, yan koylara da bir göz atmayı ihmal etmeyin. 7 denizleri dolaşan bir şef tavsiyesi… ☸