Cesur Güzel M/Y VIRGIN DEL MAR VI

Antalya’nın en önemli yat üreticilerinden Alia Yachts’ın yeni motoryatı Virgin del Mar VI geçen temmuzda, Akdeniz’in yüksek sezonunda sahibine teslim edildi. Çelik gövdesi ve alüminyum üst yapısıyla etkileyici bir görüntü sergileyen 235 grostonluk yatın dünyanın tüm sularında seyir yapma yeteneğiyle maksimum konfor sağlayan özellikleri öne çıkıyor.

İç ve dış tasarımı dünya çapında dizaynırların elinden çıkan 31 metrelik Virgin del Mar VI, boyuna göre oldukça hacimli ve uzun menzilli bir motoryat. Dış tasarım Hollanda merkezli bir stüdyo olan Omega Architects, iç tasarım ise İngiliz Redman Whitely Dixon imzası taşıyor.

2008’de kurulan Alia Yachts’ın başkanı Gökhan Çelik, Virgin del Mar VI için “Pazarda onunla aynı boyda olup, ona benzeyen başka bir model yok” diyor ve ekliyor: “Çok fazla sayıda 30 metre boyunda tekne üretiliyor. Ancak bunların çoğu hem seri üretim hem de Virgin del Mar VI ile aynı hacme sahip değiller. Ayrıca talebe bağlı özelleştirilebilir tasarım özellikleri de taşımıyorlar.” Devamı Ekim 2018 sayımızda…