Tarz sahibi gezgin ALEN 45

Özgün tasarım konsepti, lükse yaklaşımı, kişiselleştirme seçenekleri ve üstün seyir özellikleri ile öne çıkan Alen Yacht’ın yeni modeli ALEN 45, geçen ay suya indirildi. Teknenin dünya prömiyeri ise Eylül ayında Cannes ve Monaco’daki fuarlarda yapılacak. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, Fotoğraflar ALEN YACHT

Konfor ve lüksün fonksiyonellikle buluşturulması günümüz yatçılarının öncelikli tercihleri arasında. 45-75 feet arasında kişiye özel tekneler üreten Alen Yacht da bu talebi karşılayan çizgisiyle son yıllarda yurtdışında adından sıkça söz ettiren markalarımızdan. Kuruluşundan bu yana 60 tekneyi sahiplerine teslim eden firmanın modellerinden dokuzu Türkiye’de, diğerleri Avrupa (Fransa, İspanya ve İtalya) başta olmak üzere, ABD, Karayipler, Ortadoğu (Lübnan, Ürdün), Dubai, Hollanda ve Rusya gibi yabancı sularda seyrediyor. Alen Yacht’ın tersanesinde kalitesini geleneksel el işçiliğinden alan, en yeni yat yapım teknolojisinin uygulandığı ve rahatlığın gözetildiği modern tasarımlar yaratılıyor. Kompozit tekne üretiminin en gelişmiş teknolojilerden infüzyon teknolojisini kullanan Alen Yacht için farklı talepleri karşılamak öncelik; her müşterisinin kişisel beklentilerini dikkate alarak gerçekleştirmek için çözüm sunan bir vizyonla çalışıyor. Yeni modeli ALEN 45 geçen ay İstanbul’da suya indirildi. Devamı Mayıs 2016 sayımızda…